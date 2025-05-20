В 2025 году на капитальный ремонт и модернизацию будут проведены на 9 объектах – колледжах, школах и детских садах, сообщил руководитель управления образования области Ұлытау Маратбек Туребеков на аппаратном совещании с участием акима области Дастана Рыспекова

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К работам, на которые из бюджеты выделено 3,3 млрд тенге, подрядчики приступят по окончании учебного года.

Управлением образования определен перечень из 18 школ, подлежащих реконструкции.12 из них городские, 6 расположены в сельской местности, сегодня в них обучаются свыше 12,6 тысяч школьников. Проект будет реализован в течение 3 лет.

В среднесрочной перспективе анонсированы ремонтные работы в 6 дошкольных организациях, средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены.

88,8 млн тенге выделено из областного бюджета на текущий ремонт участков коммунального хозяйства учреждений образования Улытауского района. Данные работу планируется закончить к началу грядущего учебного года.