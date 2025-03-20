Свыше 33 млрд тенге выделили на строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации задачи по вводу в эксплуатацию Центра гематологии в Усть-Каменогорске, поставленной главой государства в ходе четвертого заседания Национального курултая, правительство выделило 33,6 млрд тенге из Специального государственного фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки. В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.

Общая стоимость проекта – 71,3 млрд тенге. На сегодня объект завершен на 78%. Возведен каркас, подведены наружные инженерные сети, подготовлены кровля, фасад, оконные блоки, частично выполнена внутренняя отделка.

Правительство уделяет особое внимание развитию инфраструктуры в системе здравоохранения. По итогам 2024 года в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» завершено строительство 361 объекта первичной медико-санитарной помощи, что позволило улучшить доступность медицинских услуг для жителей удаленных и сельских территорий.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда направлены средства на строительство социально значимых объектов. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, стадион, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства выделены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.

Работа продолжается, добавили в кабмине.