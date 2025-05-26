Свыше 5 тыс. мошеннических объявлений заблокировано на маркетплейсах РК

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Еще 7 тысяч подозрительных аккаунтов в орбите проверки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматинской области в рамках заключенного меморандума с представителями крупных онлайн-платформ (Крыша.kz, Kolesa.kz, Olx.kz) непрерывно обменивается информацией по противодействию интернет-мошенничеству. В результате совместной работы выявлены и заблокированы свыше 5 тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тысяч в орбите проверки, сообщает Kazpravda.kz 

Эти аккаунты, в большей степени, связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа. При этом, злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за «бронь».   

«Совместная работа прокуратуры и маркетплейсов способствовала формированию эффективного алгоритма взаимодействия между госорганами и частным сектором в борьбе с преступлениями в цифровой среде.

Прокуратура Алматинской области продолжает работу по расширению взаимодействия с другими участниками цифровой экосистемы, включая телекоммуникационные и финансовые организации», – говорится в официальном сообщении.

Также в надзорном органе призвали граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и обязательно проверять достоверность объявлений на цифровых платформах.

#прокуратура #маркетплейсы #блокировка #объявления

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