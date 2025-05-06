На первом форуме работников сельского хозяйства в ноябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил ряд стратегических целей по развитию аграрного сектора – это повышение финансирования АПК, внедрение в сельское хозяйство передовых технологий, развитие сельскохозяйственной науки, соз­дание институтов коневодства и семеноводства, повышение доступности сельхозтехники. Для решения этих задач нужно новое поколение специалистов, обладаю­щих современными навыками и способных эффективно работать в изменяющихся условиях. Такие кадры может предложить практикоориентированная модель обучения.

Казахский агротехнический исследовательский университет им. Сакена Сейфуллина внедрил такую модель в рамках дуального обучения. Она позволяет студентам получать необходимые навыки и компетенции в производственных условиях с учетом полного цикла специализации. К завершению учебы выпускники полностью адаптированы к будущей профессии. О том, как Seifullin University готовит вос­требованные кадры для АПК и какие преимущества имеет практикоориентированность, рассказал председатель правления – ректор университета, док­тор экономических наук, профессор, академик НАН РК Канат Тиреуов.

– Канат Маратович, насколько ощутим в Казахстане дефицит кад­ров в аграрном секторе?

– В данный момент средний возраст занятых в сельском хозяйстве специалис­тов составляет 49 лет. Поч­ти каждый десятый из них – старше 65 лет. Так как аграрный сектор является одним из драйверов экономики страны и его состояние напрямую влияет на качество жизни всех граж­дан, он всегда нуждается в высококва­лифицированных кадрах. Но в эпоху технологий и инноваций нам нужны специалисты нового поколения – люди с критическим мышлением, умеющие действовать в нестандартных условиях.

К сожалению, отрасль все еще остается малопривлекательной для молодых казахстанцев по ряду объективных причин. В связи с этим в агропромышленном секторе возник ощутимый дефицит квалифицированных кадров. Уже сейчас не хватает более 60 тысяч специалистов: агрономов, зоотехников, ветеринаров, механизаторов, а также инженеров, энергетиков, водников, технологов перерабатывающей отрасли.

Чтобы уменьшить кадровый дефицит, государство уделяет большое внимание подготовке специалистов для агропромышленной сферы. Перед профильными вузами стоит задача уменьшить долю дефицита востребованных специалис­тов, проводя обучение в коллаборации с работодателями агропромышленного сектора.

– В Seifullin University внедрена новая модель подготовки в рамках дуального обучения «2,5 + 1,0 + 0,5». Расскажите о ней.

– Это практикоориентированная модель подготовки специалис­тов агротехнического направления с акцентом на прак­тические навыки в производственных условиях. Ее внедрение стало ответом на потребности времени. Работодателям не нужны «сырые» кад­ры. Они хотят видеть специалистов, обладающих реальными практическими навыками и способных принимать решения в разных производственных ситуациях.

Обучение по новой модели разделено на три этапа. На первом, в течение двух с половиной лет студенты проходят традиционное обучение в университете, посещая лекции, практические и лабораторные занятия.

На втором этапе целый год обучающие­ся проходят практику на предприятиях, получая там реальный опыт при взаимодействии с мастерами дела. На третьем этапе студенты продолжают обучение в университете для подготовки и сдачи итоговой аттестации, включая защиту дипломной работы.

Такой подход выгоден в первую очередь работодателям. Они получают специалис­тов, уже знакомых с технологическими процессами на предприя­тиях. К тому же отпадает необходимость дополнительных затрат на поиск и адаптацию новых сотрудников.

– Какие еще возможности дает практикоориентированная модель обеим сторонам процесса – студентам и руководителям предприятий?

– В прошлом году университет подписал 83 меморандума о сотрудничест­ве с различными предприятиями в целях внедрения дуальной технологии и организации производственной практики по всем направлениям подготовки. Базами для обучения являются крупные сельхозформирования, промышленные предприятия, НИИ, научно-производственные центры и другие организации.

Наряду с дуальным обучением в период прохождения практики работодатели привлекают обучаю­щихся к трудовой деятельности и выплачивают фиксированную заработную плату. К примеру, обучаясь в Едином консолидирующем центре, студенты получают зарплату в размере от 250 тысяч тенге и выше. Также они имеют возможность трудоустроиться на предприятиях пос­ле окончания вуза.

Обучение по новой модели впервые связало образование с производством настолько тес­но, что выпускники вуза будут полнос­тью адаптированы к реаль­ным производственным условиям. Решая практические задачи на предприятиях, они развивают необходимые навыки и становятся конкурентоспособными специалистами.

Также наши студенты имеют возможность пройти шестимесячную производственную практику в сфере АПК по международной программе в крупных немецких компаниях LOGO e.V, DEULA-Nienburg и других.

Как видите, практикоориентированность в коллаборации с производством помогает готовить специалистов, отвечающих реальным потребностям экономики, и развивать компетенции, актуальные для АПК.

– Университет активно сотрудничает не только с работодателями, но и вузами-парт­нерами. Как ведется работа в этом направлении?

– Образовательные программы подготовки специалистов по всем направлениям разработаны совместно с нашими партнерами – ведущими профильными университетами мира. В этом учебном году в вузе открыты 17 двудипломных и совместных образовательных прог­рамм, разработанных в партнерстве с университетами США, Турции, Канады, Италии, Литвы, Финляндии, Малайзии, Австралии и других стран. Теперь подготовка кад­ров в университете ведется с учетом международного передового опыта, что позволяет готовить специа­листов нового поколения.

– Насколько востребованы выпускники Seifullin University на рынке труда?

– География трудоустройства выпускников включает практически все регионы Казахстана. Репутация Seifullin University среди работодателей укрепляется. Соглас­но индикаторам QS, вуз находится на 757-м месте в списке мировых университетов, поднявшись за два года на 276 позиций.

Высокие позиции мы занимаем в национальном рейтинге образовательных программ «Атамекен». 85 процентов наших программ вошли в топ-10 рейтинга, 65 процентов – в топ-5, 53 процента – в топ-3. Это связано с тем, что программы унифицированы с ведущими университетами мира и разработаны в соответствии с требованиями стейкхолдеров.