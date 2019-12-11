Сытый голодного не разумеет

Колонка обозревателя
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Михаил Тё
Уже неоднократно доводилось слышать недоуменные воп­росы некоторых детей на предмет того, почему в школьных столовых рацион одних учащихся несколько отличается от рациона других.

Такая картина в учебных заведениях наблюдается уже довольно давно. Как выяснилось, в число тех, у кого, образно говоря, порция больше, входят дети из малообес­печенных семей, питающиеся за счет государства. Ежедневный прием ими пищи, как сообщили в управлении образования Жамбылской области, обходится бюджету в 450 тенге, в то время как остальные семьи сдают на питание для свое­го чада по 250 тенге. Как видно, одна цифра меньше другой почти вдвое. Отсюда и заметная разница в ассортименте.

Все бы ничего, да вот только дети ежедневно наблюдают за картиной, когда их сверстники едят то, чего по какой-то причине не дают им. Понятное дело, они задаются этим вопросом и спрашивают, как правило, у своих родителей. А младшеклассникам весьма трудно объяснить, почему некоторые кушают, к примеру, не только плов, компот и хлеб, но и дополнительно печенье, вафли и йогурт.

Что сказать ребенку, когда тот видит, что его одноклассник ест больше и, по его мнению, еду вкус­нее? Что, тот малыш чем-то лучше или хуже него?

Думается, это неправильно. Да и не должно быть, на мой взгляд, причин для таких разговоров. Волей-неволей возникает недопонимание и возмущение и у некоторых родителей. Многие из них считают, что сумму на горячее питание в школах необходимо сделать единой для всех категорий.

Уверен, те же льготники чувствуют себя весьма некомфортно, ловя на себе постоянные взгляды других детей и слыша неприятные реплики в свой адрес. Они не знают: то ли им делиться с друзьями, то ли спрятаться подальше, чтобы никто не видел, что именно они едят.

В некоторых классах такая картина уже наблюдается. Учащиеся из малоимущих семей сидят за отдельным столом. Со временем это может вылиться в то, что однажды этих детей начнут считать неполно­ценными, негласно запишут в изгои, будут над ними издеваться и подшучивать. На мой взгляд, такого не должно быть.


С этим согласен и руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Тимуржан Нурымбетов, который считает, что дети должны чувствовать себя равными, начиная с детского сада. Не должно быть привилегий у одних и ущемления прав других. Не должно быть разделения, ведь в этот период формируется характер, проявляют­ся зачатки личности, то есть закладывается фундамент, и он должен быть прочным и надежным.

Здесь не должно быть места завис­ти и злости. Не зря в школе введена единая форма. Это сделано для общего комфорта.

В качестве примера Тимуржан Нурымбетов привел новый механизм начисления адресной социальной помощи, который будет введен со следующего года. Согласно ему будут уравнены многодетные семьи независимо от уровня доходов, ведь именно этот вопрос тоже вызывал споры среди населения.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, на мой взгляд, необходимо пересмотреть бюджет и перенаправить часть выделяемых на питание льготников средств на пособия для тех же малообеспеченных семей. Мне кажется, что лучше было бы выделять чуть большую сумму, к примеру, на адресную социальную помощь. Дома эти дети могут кушать то, что хотят, но в школьной столовой все должны быть на равных.
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