Табун лошадей почти на 18 млн тенге угнали в ЗКО

23 января была задержана группа скотокрадов, угнавших табун лошадей, принадлежащий жителю одного из сельских населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в декабре прошлого года подозреваемые угнали 44 лошади с вольного выпаса в одном из районов Западно-Казахстанской области и перегнали их в соседний район, на место жительства одного из задержанных.

Весь похищенный скот был изъят и возвращен владельцу. Причиненный ущерб составил 17,6 миллионов тенге. Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. В группе были жители областного центра и районов Западно-Казахстанской области.

В настоящее время проводится расследование, проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений. После проведения необходимых следственных действий трое из задержанных водворены в изолятор временного содержания.