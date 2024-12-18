Так горько говорить «прощай…»

Подружиться со словом ему предназначалось по праву рождения. Его детство в Уральске прошло во дворе одной из старейших в Казахстане типогра­фий, где работали его бабушка, дед, отец и мама. Геннадий Доронин вспоминал, что огромная стопа бумаги была для него кроватью и столом. Знаменательна и символична первая запись в его трудовой книжке: печатник в Уральской типографии.

Первая публикация будущего журналиста появилась в «Приуральской правде» в 1958 году. А с 1967-го, после окончания журфака КазГУ, Геннадий Николаевич долгие годы работал собственным корреспондентом Казахского телевидения по Западно-Казахстанской области и 20 лет – в ведущей газете страны – «Казахстанской правде», где был обозревателем и заместителем главного редактора. Его телевизионные и газетные материалы исчисляются сотнями, и он поистине легендарный журналист, чей творческий труд внес вклад в становление независимого Казах­стана.

Несомненно, те, кому довелось работать с ним рядом, всегда будут помнить о Геннадии Николаевиче как о профессионале высочайшего класса, потрясающем собеседнике и рассказчике, а еще о его незабываемом – доронинском – стиле письма и тонком интеллектуальном юморе. Он всегда удивлял коллег монументальностью познаний и исключительной памятью, живейшим интересом ко всему на свете: книгам и кинематографу, рыбалке, спорту, компьютерным играм…

Начинающие журналисты буквально каменели, когда он вворачивал в разговор цитату из любимого Хемингуэя или выученного почти наизусть в студенчестве «Золотого теленка». Однажды после прочитанного им семинара студенты-филологи с восхищением заявили: «Мы встретились с настоящим классиком!»

И это действительно так, ведь Геннадий Доронин известен и как большой талантливый писатель, переводчик, краевед, пушкинист. Он член Союза писателей Казахстана и России, автор почти двух десятков книг документальной и художественной прозы: «Глагол прошедшего времени», «По Пушкинской дороге», «Между пунктами назначения», «День любви», «Бершарал», «Жизнь и смерть Буратино», «Свет земной», «Он и она», «Остров» и другие. Он редкий стилист и мастер описаний, его произведения – образец работы со словом – образным, точным, емким, каким оно должно быть и у писателя, и у журналиста.

Произведения Доронина удивляют разнообразием жанров – рассказы и очерки, биографические записки, путевые заметки, постмодернистский роман, антиутопия – и дарят встречу с удивительными мирами, где прошлое, настоящее и будущее фантасмагорически переплетаются. Герои отправляются в невероятные путешествия, сгорают от любви, убегают от одиночества, ищут счастливую землю – таинственное Беловодье…

Аким Тарази, чьи произведения переводил Геннадий Николаевич, так говорил о нем: «Меня Доронин учит жизнелюбию. Всякий раз, читая его прозу, я выхожу вместе с ним победителем над мраком бытия. Он талантливый писатель и добрый человек. Его самое главное богатство – его сердце. Его произведения, как он сам, скромные, но глубокие. С годами они еще больше будут цениться читателями и, думаю, займут свое место в истории литературы Казахстана».

Название одной из самых душевных книг Геннадия Доронина дала неприметная степная речка Бершарал. Там есть такие строки: «Когда я слышу слово «родина», то мне сразу представляются родной Урал, светлый и наполненный птичьим гамом лес, огромная, как Вселенная, степь. Думаю, что у каждого человека родина начинается с его дома, с его реки…» Уральск занимал особое место в жизни и творчестве писателя. Он был абсолютно уверен, что Уральск – лучший город Земли, и очень быстро убеждал в этом и собеседника, и читателя. Геннадий Николаевич не только словом, но и делом участвовал в судьбе родного края и родной реки, став много лет назад одним из инициаторов международной культурно-исторической и экологической экспедиции по реке Урал «По следам Правдухина», ставшей сегодня уже традиционной.

Гармонично вошла в его творчество и белорусская тема. Последние годы писатель жил в Минске, продолжал работать, издавать книги, способствовал укреплению культурных связей Казахстана и Беларуси.

Очень трудно писать о Геннадии Николаевиче в прошедшем времени. Когда пришла трагическая весть, чат «Казправды» наполнился соболезнованиями близким, словами благодарности за радость состоявшихся встреч, теплыми воспоминаниями о настоящем человеке, добром товарище, мудром собеседнике и наставнике – легендарном казправдинце Геннадии Доронине...

Огромное счастье, что с нами остались его книги. Они тоже настоящие, потому что учат правильным, простым и от того особенно ценным вещам: любви – к людям и родной земле, верности – друзьям и идеалам, бережному и внимательному отношению – к ближнему, к прошлому, к происходящему вокруг.

Казправдинцы