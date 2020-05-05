Тамара Дуйсенова назначена помощником Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Дуйсеновой Т.Б. помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.
Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкент, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК, секретарем партии "Nur Otan".
До назначения руководила АО "Центр развития трудовых ресурсов".