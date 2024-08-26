Танцоры творческой студии «Жассарбаз» завоевали «золото» на XV Национальных Дельфийских играх

Танцевальный коллектив детской студии «Жассарбаз» Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК удостоился высшей награды на Национальных Дельфийских играх, прошедших в г. Кокшетау

фото: пресс служба МО РК

В Дельфийских играх приняли участие 600 юных дарований. На суд компетентного жюри были представлены композиции 20 хореографических коллективов. Среди них в возрастной категории от 8 до 10 лет танцевальная группа детской студии «Жассарбаз» завоевала «золото» в номинации «Народный танец».

К творческому конкурсу юные танцоры готовились основательно под руководством педагога-хореографа сержанта третьего класса Альмиры Асылбековой и хореографа-постановщика служащего Вооруженных сил Ержана Кудайбергенова.

– Ребята занимаются всего два года,но уже представляли Казахстан на международном фольклорном фестивале «Нәристе» в Кыргызстане. А теперь поедут на Международные Дельфийские игры в город Бишкек. Это достижение, конечно же, вдохновило и сплотило всех нас. Спасибо руководству Минобороны и родителям, которые проявляют огромную заинтересованность в развитии творческого потенциала наших воспитанников, – поделилась руководитель детской студии Альмира Асылбекова.

В минувшее воскресенье победителей конкурса встретили с военным оркестром. Поздравить юных танцоров пришли представители руководства НВПЦ, родители и друзья школьников.