Таяние ледников значительно ускорилось за прошедшее десятилетие

В мире,Наука
98
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Земля теряет ледники, и в последние десятилетия это стало очень заметно

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Если тенденция сохранится, возникает угроза критического повышения уровня моря, что приведет к затоплению части островных государств, затронет береговую инфраструктуру многих стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Кроме того, это индикатор антропогенного вклада в изменение климата. Вот почему важно вести учет потери ледниковой массы. Сделать это непросто из-за пробелов в данных и их разнородности. Авторы новой работы, насколько возможно, обошли эти ограничения, прибегнув к помощи региональных исследовательских групп.

Согласно подсчетам, в 2000 году площадь ледников, покрывающих Землю, исключая крупные континентальные щиты, покрывающие Гренландию и Антарктиду, составила 706 тысяч квадратных километров, а объем — чуть более 158 тысяч кубических километров. Если бы вся эта масса растаяла, уровень моря поднялся бы на 324 миллиметра.

Гляциологи следят за ситуацией не только в экспедициях, ведь непосредственными наблюдениями удается охватить не более 1% ледников. На помощь приходят дистанционные методы со спутников, которые поставляют геодезические, гравиметрические и альтиметрические данные. Большую роль играют цифровые модели рельефа (Digital Elevation Model). Все это вместе дает примерную картину изменения массы льда на планете по времени и одновременно усложняет задачу анализа разнородных данных.

Исследователи из коллаборации GlaMBIE объединили результаты различных наблюдений и подсчитали скорость потери льда на планете, за исключением Гренландии и Антарктиды. Статья об этом вышла в журнале Nature.

Авторы проанализировали 233 оценки изменения массы ледников для 19 регионов. Данные получили от 35 исследовательских групп, объединивших примерно 450 участников. Исследование охватило период с 2000 по 2023 год.

За это время ледники потеряли 6,5 гигатонны массы. Это добавляет 18 миллиметров к уровню моря. Скорость таяния в 2012-2023 увеличилась на 36% по сравнению с 2000-2011. Последняя пятилетка отметилась самой масштабной потерей льда. Каждый год — минус 400 гигатонн, включая рекордный 2023-й — минус 548 гигатонн.

Если сравнивать с ледниковыми щитами, то потери всех остальных ледников за десятилетие, с 2002 по 2021 год, оказались на 18% больше, чем потери Гренландии, и в два раза превышают потери Антарктиды.

Все 19 рассмотренных в исследовании регионов испытали отступление ледников. Самый большой вклад в глобальное таяние внесли Аляска и Канадская Арктика. На них приходится 22% и 20% соответственно. Следом идут краевые ледники Гренландии — 13%, Южные Анды — 10%.

По подсчетам исследователей, с 2000 года глобальная масса льда уменьшилась на 5%, в регионах они потеряли от двух до 39%. Крупнейшие потери понесли Центральная Европа (39%), Кавказ (35%), Новая Зеландия (29%).

Расчеты GlaMBIE не противоречат ранее полученным данным на глобальном масштабе, а вот в региональных оценках есть отклонения. Новые данные более точные и могут послужить основой для сравнения различных наблюдений и калибровки моделей. Они пригодятся при подготовке седьмого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН.

В конце января этого года стало известно, что самый большой в мире айсберг приближается к британскому острову.  

 

#климат #таяние #ледник #ледники

Популярное

Все
Возврат к историческому времени
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Колледж гордится выпускниками
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Вместо зала – подвал?
Штраф за крысу в витрине
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
Кодекс нам в помощь
Безопасность превыше всего
Когда опыт ценнее диплома
Глобальный диалог
Уроки и выводы
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Инновации для реабилитации
На юге началась посадка деревьев
Намечено построить третий сахарный завод
Нацпарки очень популярны
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Резюмируя поручения Президента
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

В Бразилии супруги побили мировой рекорд по продолжительнос…
Более 150 малых косаток выбросились на берег в Австралии
Высокоскоростную подземную транспортную сеть построят в ОАЭ
Второй срочный саммит по Украине собирает Париж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]