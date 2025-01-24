Самый большой в мире айсберг приближается к британскому острову

Айсберг А23 движется на север от Антарктиды к острову Южная Георгия, который входит в состав Британских заморских территорий

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Специалисты не исключают, что ледяной гигант площадью 3 500 квадратных километров может столкнуться с сушей и разбиться на куски, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Он представляет собой труднопроходимую местность и рай для дикой природы.

Столкновение с сушей приведет к гибели всего живого, сообщает портал 20min.ch.

В настоящее время айсберг все еще находится примерно в 280 км от острова. Но по всему земному шару исследователи, рыбаки и моряки внимательно следят за его курсом.

Айсберг А23 имеет огромные размеры. Когда он оторвался от шельфового ледника Фихнера в 1986 году, его площадь составляла невообразимые 3 900 квадратных километров. С тех пор он уменьшился в размерах до 3 500 квадратных километров, что сравнимо с Большим Лондоном. Некоторые из его скал возвышаются на 400 метров в высоту. Прежде чем начать движение в конце 2023 года, ледяная масса оставалась на своем месте в течение десятилетий.

A23 является серьезной угрозой для животных, особенно для колонии пингвинов и тюленей, которые зависят от доступа к своим местам обитания. Когда в 2004 году айсберг A38 сел на мель на острове, тысячи птенцов пингвинов и детенышей тюленей умерли от голода. Но даже если A23 разобьется на части, он все равно представляет опасность.

Ранее стало известно, что мощный шторм приближается к Великобритании. В стране ввели «красный» уровень опасности.