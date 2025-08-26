Тайфун «Каджики» обрушился на юг КНР

Более 100 тыс. человек пострадали из-за тайфуна «Каджики» на китайском южном острове Хайнань, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

В текущий момент погибших нет. Об этом сообщила газета China News.

«По состоянию на 09:00 утра местного времени 25 августа в провинции Хайнань пострадавших не было. Согласно статистике Национальной системы управления стихийными бедствиями, в провинции Хайнань пострадали 102,5 тыс. человек, при этом подробные данные о стихийных бедствиях продолжают собираться», — говорится в публикации.

По данным газеты, в городе Санья из-за тайфуна повалило или накренило более 20 тыс. деревьев, затопило один жилой комплекс. Кроме этого, в семи административных деревнях возникли перебои с водой, которые затронули более 7 тыс. домохозяйств, при этом более 5 тыс. домохозяйств всё еще остаются без воды.

Отмечается, что «Каджики» принес сильный ветер и дожди в сухопутные и морские районы южной половины провинции Хайнань. Это был самый сильный тайфун, обрушившийся на Санью с момента проведения метеорологических наблюдений.

Ранее газета VietnamNews сообщила, что из нескольких районов Вьетнама были эвакуированы десятки тысяч жителей из-за приближения мощнейшего тайфуна «Каджики». В настоящее время более 1,8 тыс. семей эвакуированы в провинции Тханьхоа, более 14 тыс. жителей эвакуированы в провинции Хатинь.  

Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах на юге Франции, в Канаде и Испании, а так же о рекордной жаре на западе США.  

