На Вьетнам обрушится тайфун «Каджики»

Происшествия,В мире,Погода
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Власти уже эвакуировали десятки тысяч человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова. Вьетнам

Десятки тысяч жителей эвакуированы из нескольких районов в центральных провинциях Вьетнама, на которые по прогнозам во второй половине дня в понедельник придется основной удар тайфуна "Каджики", самого мощного тайфуна 2025 года, движущегося на Вьетнам со стороны Китая, сообщает в понедельник вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.

«Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Каджики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар. Более 1 800 семей эвакуированы в провинции Тханьхоа, свыше 14 тысяч жителей эвакуированы в провинции Хатинь», - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что в обеих провинциях продолжается эвакуация населения из районов с наибольшей вероятностью катастрофических последствия тайфуна.

Портал также сообщает, что жителям районов центральных провинций, где, как ожидается, удар стихии будет несколько слабее, рекомендовано оставаться в своих домах. Им на помощь отправлены военнослужащие частей и соединений, расквартированных в этих районах, которые помогают местным жителям укрепить жилые и вспомогательные постройки перед ударом тайфуна, говорится в сообщении.

Власти также закрыли для полетов все аэропорты в центральной части Вьетнама и запретили выход в море рыболовецких судов, сообщает портал.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра при ударе тайфуна "Каджики" по территории Вьетнама может составить от 135 до 166 километров в час с порывами до 180 километров в час. Также синоптики предупреждают о сильных ливнях и вероятности наводнений и оползней, говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о рекордной жаре на западе США и лесных пожарах на юге Франции и в Канаде. . 

 

#Вьетнам #жара #тайфун #ливни

Популярное

Все
Послание - 2024: как исполняются поручения Президента по развитию экспорта и поддержке производителей
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской борьбе U20
Европа приостановит доставку посылок в США из-за новых тарифов
Онлайн-наркошоп ликвидировали в Костанае
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
В Риддере нашли потерявшихся грибников
Казахстанский мед выходит на европейский рынок
Александр Шевченко разгромно проиграл на старте US Open - 2025
В два раза снизили порог инвестиций для инфраструктурных проектов в рамках ГЧП
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рекордная жара накрыла часть США
Безработные смогут устроиться интервьюерами на сельхозперепись в РК
Сборные Казахстана вошли в тройку лучших на чемпионате мира в Саранске
«Врата ада» могут погаснуть
Глава Верховного суда доложил Токаеву о работе судебной системы
Театр неслышащих танцоров «Sensitive» выступит на международной сцене ШОС
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
Талгат Момышев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации РК
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Сегодня - День пограничника
Глава государства принял акима Акмолинской области
Уборка идет полным ходом
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Арину разгромила, а Иге уступила
Глава КазМунайГаза отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Скрытый патруль против лихачей
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане

Читайте также

«Врата ада» могут погаснуть
Рекордная жара накрыла часть США
В Риддере нашли потерявшихся грибников
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]