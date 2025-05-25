В провинции Альберта в Канаде палеонтологи обнаружили массовое захоронение динозавров — одно из крупнейших в истории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Walking with Dinosaurs/BBC Studios

Тысячи древних рептилий, принадлежащих к роду пахиринозавров — травоядных четвероногих динозавров — погибли здесь в одно мгновение около 72 миллионов лет назад. Теперь учёные приехали в Пайпстоун-Крик, прозванный «Рекой Смерти», чтобы попытаться раскрыть загадку этого катастрофического события.

Попытка выяснить, что именно здесь произошло 72 миллиона лет назад, начинается с тяжёлого удара кувалды.

Необходимо приложить грубую силу, чтобы разбить толстый слой породы, покрывающий то, что профессор Эмили Бемфорт, руководящая раскопками, называет «палеонтологическим золотом».

Когда её команда приступает к более тонкой работе — удалению слоев грязи и пыли, — перед глазами постепенно начинает проявляться хаотичное скопление окаменевших костей.

«Вот это большое скопление костей, как мы думаем, часть бедра», — говорит профессор Бемфорт, за которой внимательно наблюдает ее собака Астер. Ее работа сегодня — лаять, если заметит рядом медведя.

«А вот здесь у нас длинные, тонкие кости. Это ребра. Вот это — часть кости пальца ноги. А это мы вообще не можем опознать — отличный пример загадочности Пайпстоун-Крик», — рассказывает Бэмфорт.

Съемочная группа Би-би-си прибыла в Пайпстоун-Крик, чтобы своими глазами увидеть масштаб этого доисторического кладбища и то, как ученые проводят раскопки и собирают по крупицам информацию.

Уже найдены тысячи окаменелостей, и постоянно случаются новые открытия.

Раскопки под руководством профессора Бемфорт стали частью нового масштабного проекта Би-би-си «Прогулки с динозаврами», в котором с помощью визуальных эффектов и научных данных воссоздается доисторический мир.

Кости в Пайпстоун-Крик принадлежат пахиринозаврам. Они жили в Поздний меловой период и были родственниками трицератопсов. Длина этих четвероногих гигантов достигала примерно пяти метров, а вес — около двух тонн. Крупную голову украшал характерный костяной воротник с тремя рогами. Главной отличительной чертой этого динозавра был нарост на носу, который называется boss.

Сезон раскопок начался только что и продлится до осени, как и каждый год. Плотность залегания костей здесь невероятная: как говорит профессор Бемфорт, на каждый квадратный метр приходится до 300 костей.

Пока что ее команда раскопала территорию размером с теннисный корт, но слой с костями уходит вглубь холма почти на километр.

«Мы считаем, что это одно из самых крупных скоплений костей динозавров в Северной Америке. Более половины известных науке видов динозавров были описаны по одному-единственному образцу. А здесь у нас — тысячи пахиринозавров», — говорит Бемфорт.

Группа палеонтологов за раскопками.Автор фото,Kevin Church/BBC News

Подпись к фото,Группа палеонтологов за раскопками

Как считают палеонтологи, огромное стадо динозавров мигрировало с юга, где они проводили зиму, к северу, где они проводили лето. Это был богатый растительностью — а значит и пищей для этих травоядных животных — регион, климат которого в те времена был значительно более теплым, чем сейчас.

По словам профессора Бемфорт, это было единое сообщество животных одного вида.