Рабочие профессии все престижнее

Недавно стали известны итоги регионального чемпионата среди молодых профессионалов WorldSkills 2026. Первое общекомандное место заняли студенты Карагандинского высшего политехнического колледжа. Эта победа стала возможна благодаря реализации в учебном заведении программы дуального обучения. Напомним, она заключается в совмещении учебы и практики на предприятии, где начинаю­щий специалист получает зарплату и гарантированное трудоустройство. Карагандинский высший политехнический колледж перешел на нее раньше других, и уже видит результаты этой системы.

У колледжа более 200 шефствующих предприятий, шесть из которых – стратегические социальные партнеры. Они помогают с организацией соревнований по компетенциям, материально-технической базой и практикой для студентов. Вот свежий пример: полтора месяца назад компания «Borusan Cat Казахстан» подарила колледжу лабораторию для подготовки специалистов по ремонту и обслуживанию спецавтотранспорта. Корреспондент «Казправды» побывала в новом кабинете, пообщалась с представителем шефствующего предприятия и узнала, зачем оно налаживает сотрудничество с организацией образования.

Лаборатория, где будут учить механиков, оснащена интерактивной доской, комплектом из 12 компьютеров и мебели, а также специальными стендами. На них размещены спецодежда, каски, наборы инструментов и замков, пресс, запчасти, фильтры и жидкости, на которых работает строительная, дорожная и горно-шахтная спецтехника. В планах – завезти сюда двигатель от самосвала или экскаватора, который будет служить наглядным пособием.

– Основная задача этой лаборатории – подготовить студентов по программе Apprentice. Это формат, при котором они официально трудоустраиваются, совмещая работу с обучением, – объясняет руководитель по обучению персонала компании «Borusan Cat Казахстан» Александр Панков. – Компьютеры здесь нужны для изучения цифровых платформ по поиску технической информации для ремонта, диагностики, подбора запчастей. К тому же студенты будут осваивать диагнос­тические программы, которые служат для калибровки гидравлики, прошивки блоков управления и техобслуживания. Механик, не владеющий ими, действует вслепую и отстает от прогресса.

За время летних каникул шефствующая компания проведет обучение преподавателей, которые будут проводить занятия в лаборатории. Их пригласят на предприятие и покажут, как работают автомеханики в реальных условиях. Акцент будет сделан на производственную безопасность.

– Карагандинский высший политехнический колледж – наш партнер, который помогает формировать кадровый резерв, – отмечает Александр Панков. – В США и Европе уже давно существует практика, когда работодатель готовит для себя специалистов путем коллаборации с вузами и колледжами. Вот и мы ее используем. Для нас важно начать подготовку механиков как можно раньше, с первого курса, чтобы за время учебы сформировалось понимание того, с какой техникой предстоит работать, насколько она сложна и, вообще, интересно ли учащемуся развиваться в этом направлении.

В колледже есть еще два спонсорских спецкабинета. Один из них, где занимаются будущие горняки, оборудовал промышленный гигант, владеющий шахтами. Второй, предназначенный для подготовки специалистов по малярному делу, помог обустроить автобусный завод. И это еще не все. В учебном заведении действуют лаборатории, модернизированные в рамках государственного проекта «Жас маман»: по энергетическим системам, строительному оборудованию, контролю рудничной атмосферы, а также по охране труда и электробезопасности.

– Вот это шахтные пускатели во взрывозащищенных корпусах. Здесь они служат для того, чтобы запускать в работу нашу вентиляционную установку, – рассказывает заместитель директора Карагандинского высшего политехнического колледжа Александр Ковалев, указывая на большой гибкий шланг, подвешенный под потолком. – Она нужна для подачи воздуха в забой. Рядом находятся стенды с датчиками кислорода, метана и другим оборудованием, которое есть в каждой современной шахте. Только у нас оно без угольной пыли. В этом кабинете студенты, в частности, разбирают нештатные ситуации, которые могут произойти в условиях реального производства.

Заходим в лабораторию, предна­значенную для обучения операторов буровых установок, погрузчиков и прочей спецтехники. Здесь внимание привлекли тренажеры, воссоздающие кабины реальных машин. К примеру, внутри тренажера погрузочной машины находятся кресло водителя, рычаги, педали, руль и приборная панель – все как настоящее. Рядом с ним стоит аппарат, воссоздающий кабину буровой установки.

– Здесь вся приборная панель выглядит так, как в реальности. Каждая кнопка, каждый рычаг имеют свое обозначение, – продолжает представитель колледжа. – Единственное, что здесь сымитировано, – смотровые окна. Их заменяют мониторы, на которые выводится картинка пространства, видимого оператору за пределами кабины. Щелчком мыши можно сменить ее на изображение датчиков, например, тех, что показывают нагрев бурящей головки, подачу воды или спецжидкости для охлаждения.

Надо отметить, что карагандинский колледж следит за планами государства по строительству атомной электростанции. Педагоги понимают: когда процесс войдет в активную фазу, стране понадобятся тысячи специалистов с техничес­ким образованием. Готовить их нужно заранее. Конечно, физиков-ядерщиков колледжи не выпускают, но они вполне могут обеспечить рынок труда специа­листами так называемых «сквозных» профессий: теплоэнергетиками, электриками, строителями, механиками и водителями автокранов, экскаваторов и другой спецтехники.

– Мы собираемся привлекать экспертов, чтобы спрогнозировать потребность в кадрах для строительства АЭС и соз­давать новые учебные планы, – говорит замдиректора колледжа. – Мы должны понимать, какие инновационные дисцип­лины необходимо внедрить. Времени на раскачку нет.

Нельзя было не обратить внимание и на большое количество абитуриентов и их родителей у дверей приемной комиссии. Дефицита в желающих получить рабочую профессию колледж не испытывает. Их количество только растет. Если в позапрошлом учебном году сюда по госзаказу поступили 545 человек, то в недавно завершившемся – уже 960. А по итогам нового набора ожидаются еще 1 005 новоис­печенных студентов.

– Государственная политика по повышению престижа рабочих профессий дает положительный результат, – делает вывод директор Карагандинского высшего политехнического колледжа Жанар Рахимова. – Мы это ощущаем. Если раньше считалось, что в колледжи идут только троечники, то теперь ситуация меняется: в прошлом году к нам поступил абитуриент с красным аттестатом. Мы видим и влияние родителей. Они уже не спешат отдавать своих детей в вузы, осознав, что представитель рабочей профессии может быть востребованным, авторитетным, иметь высокую зарплату и хороший соцпакет.