Путешественники хотели пересечь границу Казахстана с поддельными визами

В основном, такие случаи выявлялись на южных участках границы и международных авиалиниях

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Пограничной службой КНБ в пунктах пропуска проводится постоянная работа по недопущению в страну лиц с поддельными или чужими документами.

"Только с начала текущего года при осуществлении пограничного контроля на пунктах пропуска пресечено 200 таких фактов. Большинство правонарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц. Частые случаи их применения выявлялись на южных участках границы и международных авиалиниях", - говорится в сообщении.

В 2025 году зафиксировано 661 аналогичное правонарушение. Пограничная служба КНБ информирует, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.