Тайны древних городищ

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Любовь Доброта

На археологических памятниках Туркестанской области идут комплексные научно-исследовательские работы.

фото пресс-службы облакимата

Экспедиция КазНУ им. аль-Фараби по заказу Министерства науки и высшего образования ведет раскопки в Южном Казахстане. Исследуются городище Карашык-ІІ в Сауранском районе, могильник Мынтобе в Келесском районе, городище Культобе и могильник возле озера Кызылколь в Созакском районе.

По словам профессора Мадияра Елеуова, на городище Карашык уже проведены раскопки на территории цитадели, состоящей из центральной части, шахристана и рабада, представляющего собой хозяйственную зону вокруг города. Археологи обнаружили жилой дом из нескольких комнат, стены которого построены из пахсы. Внутри жилища найдены фрагменты посуды, кости домашних животных, очаг. На шахристане обнаружены тандыр и место открытого очага.

В южном регионе страны очень много археологических памятников, которые еще не изучены. В следующем году планируется уточнить количес­тво памятников на территории Байдибекского и Сауранского районов.

Много сюрпризов ожидало археологов на могильнике Мынтобе в Келесском районе. Ранее исследования здесь не проводились. Уже первая экс­педиция дала много информации, ее изучение и систематизация позволят открыть доселе неизвестные страницы истории края.

– В ходе работ, проведенных на сакральном объекте с более чем 1800-летней историей, особое внимание было уделено определению культуры той эпохи, – говорит ведущий научный сотрудник МКТУ им. Ясауи Музаффар Гурсой. – Здесь найдены керамика и наконечник стрелы. Это позволяет узнать о древних религиозных верованиях эпохи канглы. Также мы нашли рядом городище. Артефакты свидетельствуют, что его самая высокая точка была объектом масштабного строительства. Обнаружены стены, построенные из обломков, а также керамика, датируемая VIII–IX веками.

В районе впадения реки Келес в Сырдарью насчитывается более 600 могильников и курганов. Археологи обнаружили артефакты, датируемые II–IV веками. Дальнейшие исследования поз­волят определить структурную специфику курганов, традиции захоронений, социальное положение населения. Все находки из окрестностей городища и некрополя после прохождения лабораторной экспертизы отправятся в музей.

#Туркестанская область #археология #КазНУ #памятники #экспедиция

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