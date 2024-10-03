«Чистоты не достичь указом или распоряжением» – Токаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Таза Қазақстан» будет продолжаться круглый год – Токаев. Об этом стало известно в ходе выступления на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства призвал каждый город и каждое село стать образцом чистоты. Он подчеркнул, что одна из таких важных ценностей – забота о своей стране.

«Как вы знаете, я уделяю особое внимание вопросам экологии. В обществе должна укорениться культура чистоты. В этом году в стране стартовал проект «Таза Қазақстан». Это очень важная инициатива. В регионах проводятся масштабные экологические мероприятия. Результаты работы видны уже сейчас. Зарубежные гости отмечают исключительную чистоту в населенных пунктах нашей страны. Некоторые туристы в социальных сетях даже называют это примером для подражания. Конечно, хорошо, когда иностранцы позитивно отзываются о нас. Однако чистота нужна, прежде всего, нам самим. Ее не достичь указом или распоряжением. Чистота должна сначала стать привычкой, а затем – характерной чертой нашего народа. Ведь одними из главных признаков цивилизованной страны являются чистота и порядок», – уточнил президент.

По его словам, поэтому мероприятие «Таза Қазақстан» должно продолжаться в течение всего года – 12 месяцев.