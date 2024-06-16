«Таза Қазақстан»: из Астаны вывезли более 500 тонн мусора
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В столице продолжается экологическая акция, передает Kazpravda.kz
В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка» свыше 300 человек организовали уборку вдоль трассы в районе снежного полигона, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие прошло при активном участии подрядных организаций, местных активистов, сотрудников районного акимата и солдат войсковой части 68665.
Было задействовано 15 единиц специализированной техники.
В результате из города вывезли более 500 тонн мусора.
В рамках масштабной экоакции ведется санитарная очистка города, ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов, посадка зеленых насаждений.