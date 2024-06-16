«Таза Қазақстан»: из Астаны вывезли более 500 тонн мусора

Фото: акимат Астаны

В рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка» свыше 300 человек организовали уборку вдоль трассы в районе снежного полигона, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло при активном участии подрядных организаций, местных активистов, сотрудников районного акимата и солдат войсковой части 68665.

Было задействовано 15 единиц специализированной техники.

В результате из города вывезли более 500 тонн мусора.

В рамках масштабной экоакции ведется санитарная очистка города, ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов, посадка зеленых насаждений.