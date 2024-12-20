«Таза Қазақстан»: новогодний спектакль об экологии показали в Астане

Таза Казахстан
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Дана Аменова
корреспондент

В игровом формате юные зрители помогли «убрать» мусор в море, спасая Новый год

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице прошел показ детского новогоднего спектакля «Әдемі ертегі» в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Астаны, театрализованную постановку посетили порядка 2 200 зрителей. «Әдемі ертегі» — не просто увлекательное новогоднее шоу, но и важное образовательное мероприятие, направленное на привлечение внимания детей к вопросам экологической культуры и охраны окружающей среды.

«Мы провели показы новогоднего спектакля «Әдемі ертегі» для маленьких жителей столицы, цель которого — осветить вопросы экологии. Мы затронули эту тему не случайно, ведь в апреле текущего года глава государства запустил экологическую акцию «Таза Қазақстан». Нам важно, чтобы зрители почувствовали себя частью этой акции. Спектакль очень яркий и красивый, его персонажи – образы животных, обитающих на территории Казахстана.

В игровом формате маленькие зрители помогли «убрать» мусор в море, спасая Новый год. Таким образом, дети знакомятся с экологическим разнообразием нашей страны. Стоит отметить, что спектакль проходил на казахском и русском языках. По моему мнению, важно широко освещать вопросы экологии в стране, так как осведомленность граждан — это половина успеха любой инициативы», — сказала организатор мероприятия Дана Даутова.

Спектакль проходил два дня. В первый день в нем приняли участие дети из социально уязвимых слоев населения и детских домов. Во второй день мероприятие посетили подопечные благотворительных организаций, общественных фондов, а также дети из многодетных семей.

«Благодарю организаторов за чудесное новогоднее представление. Дети были в восторге от ярких костюмов, веселых песен и танцев. Атмосфера мероприятия была наполнена праздником, а сама постановка — зарядом позитива. Уверена, что все участники, дети и взрослые, получили массу положительных эмоций и ощущения настоящего волшебства», — поделилась впечатлениями одна из родительниц.

Организатором показа выступила Дирекция по проведению культурных мероприятий акимата Астаны.

#Астана #акимат #экология #спектакль #Таза Қазақстан

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