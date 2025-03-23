«Таза Қазақстан»: в Наурыз столичные спортсмены провели уборку

Таза Казахстан
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В ходе акции спортсмены и тренеры организовали уборку мест проведения спортивных соревнований в рамках праздника Наурыз, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По инициативе управления физической культуры и спорта Астаны была организована экологическая акция «Таза Қазақстан», в рамках которой спортсмены в разных точках города очистили места проведения соревнований от мусора и внесли свой вклад в благоустройство столицы, сообщает официальный сайт городского акимата.

В ходе акции спортсмены, тренеры, а также жители и гости города объединились и организовали уборку мест проведения спортивных соревнований в рамках праздника Наурыз.

«По окончании Наурыз мейрамы тренеры и горожане, проводившие соревнования на площадке ЭКСПО, объединились и собрали мусор. Эта инициатива является признаком уважения к поддержанию чистоты окружающей среды. Спорт – это не только укрепление здоровья, это дисциплина и ответственность. Наши спортсмены, являясь примером, призывают молодежь беречь природу», - отметили организаторы.

Акция «Таза Қазақстан», как экологическая инициатива, которая проводится ежегодно, показывает важность заботы об окружающей среде.

#Астана #Наурыз #экология #спортсмены #Таза Қазақстан

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