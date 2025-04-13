«Таза Қазақстан»: жители столицы провели субботник

Таза Казахстан
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В ходе экоакции дети помогали взрослым и собирали мусор, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В столице в поддержку акции «Таза Қазақстан» жители жилого комплекса «Турсын-Астана 2» провели субботник, передает официальный сайт городского акимата.

В жилом комплексе «Турсын-Астана 2» более 100 человек получили рабочие инструменты и вышли во двор. Они очистили территорию своих домов от мусора и расчистили пни деревьев.

«Сегодня мы с жителями проводим субботник. Это доброе дело мы организуем ежегодно 12 апреля. Наша цель - научить молодежь труду, чистоте. Я думаю, что это пример для растущего поколения. Поэтому призываю всех горожан поддержать акцию «Таза Қазақстан», - сказал председатель ОСИ жилого комплекса «Турсын-Астана 2» Куаныш Оспанов.

На субботнике дети помогали взрослым и собирали мусор.

Куанышу Оспанову жители вручили нагрудный знак и наградили благодарственным письмом.

После уборки жители отметили Наурыз мейрамы. Во дворе установили юрту, накрыли дастархан.

Артисты столичной филармонии исполнили песни и кюи. Жители организовали целый концерт.

Отметим, что в столице продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».

#Астана #экология #Таза Қазақстан

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