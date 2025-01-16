Тазаказахстанцы Таза Казахстан 16 января 2025 г. 5:00 3 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент «Это не мой мусор, но это – мой город», – говорит руководитель бригады ТОО «Астана Тазалық» Гульнара Нурмышева фото Игоря Бургандинова Задумываемся ли мы, каждый день выходя на улицу, спускаясь в подземный переход, гуляя по набережной или в парках и скверах, какой большой труд стоит за чистотой нашего прекрасного города? Вряд ли. Между тем, пока мы досыпаем предрассветные часы, есть люди, которые уже в это время, несмотря на погоду, выходные или праздники, убирают наши улицы от мусора, чистят снег, лед, чтобы мы, горожане, чувствовали себя комфортно. Да, комфорт и чистота – это обыденность и обязанность городских властей. Но, может быть, пришла пора испытать благодарность к тем, кто создает для нас эту обыденность? Гульнара Нурмышева (на снимке) работает в системе городской коммунальной службы 26 лет. В 1999 году она переехала в столицу из Ерейментауского района. С работой было сложно, выбирать особо не приходилось. – Когда я приехала в Астану, у меня в кармане было 400 тенге, – вспоминает Гульнара Кадырбаевна. – В первые месяцы после переезда пришлось поработать продавцом в ларьке, но условия работы, прежде всего отношение хозяина ларька, были невыносимыми. Так и оказалась в горкоммунхозе. Это был первый год с момента переноса столицы. Город рос на глазах, расширялся, прирастало население. Работы было много. – Мы никогда не требовали каких-то доплат за переработку, которой тогда было много. Работников не хватало: понимали – от нашего незаметного, как многие считают, труда, зависит имидж молодой столицы. Чувствовали особую ответственность перед горожанами, – говорит моя собеседница. В этот момент позвонил сотрудник ее бригады – не хватает техники для очистки снега. Гульнара Кадырбаевна молча выслушала возмущения коллеги, спокойно попросила дать ей пять минут. Тут же сделала несколько звонков, поговорив с кем-то из «вышестоящих» по службе довольно жестко, с кем-то – с юмором, и решила вопрос как раз за эти 5 минут. – Бывают накладки, но мы их решаем быстро. Сейчас техника хорошая, ее достаточно. Знали бы мои молодые подчиненные, что было время, когда единственным нашим инструментом была лопата, но мы справлялись, могли по 12 часов в сутки одними лопатами снег убирать – и ничего, выжили, – смеется Гульнара Кадырбаевна. Я смотрю на нее – улыбчивую, моложавую – и не скажешь ведь, что она мама взрослых сыновей! – Нам никакие спортклубы не нужны. Мы все время на свежем воздухе, физической нагрузки много, так что у нас тут все стройные! – все так же смеясь, говорит она. Рабочий день бригады, которой руководит Гульнара Кадырбаевна, начинается в шесть утра, но чаще и того раньше. В ее ведении – 114 тыс. кв. м территории, которую ежедневно убирают 23 работника. Но это не только сама улица; это подземные переходы, мосты, тротуары, закоулки, чистка брусчатки, урн, заборов. И так каждый день, невзирая на буран, ливень, жару, самочувствие или настроение. – Когда шаг за шагом мы очищаем наши квадратные метры – улицы Кенесары, Республики, Мамбетова, Желтоксан, Абая, Бигельдинова, набережную, территорию бывшего ЦУМа, Конгресс-холла и старого стадиона, когда заходим в закоулки и маленькие улочки, например, на улицу Красную, в самые потаенные уголки города, я лично ощущаю огромное удовлетворение, будто не улицу убрала, а свой собственный дом! Так и есть по сути: наш город, наша страна – это наш общий дом, который нужно беречь, наводить в нем порядок и чистоту, – говорит Гульнара Нурмышева. К полудню бригада уходит на обед в близлежащее помещение. Обед, к слову, для сотрудников «Астана Тазалық» бесплатный – первое, второе, всегда горячее. Во время обеда сотрудники могут немного отдохнуть, согреться зимой или побыть в прохладе, когда жарко. Далее смена длится до 15.00 часов, после выходят вторая и даже третья смены. Третья смена трудится с 20.00 часов до пяти утра. Таким образом, город не остается ни на час без этих трудолюбивых скромных людей в ярких жилетах, которые не требуют благодарности, а просят лишь меньше сорить. Да, у населения много претензий к тем, кто чистит город. Гульнара Кадырбаевна говорит, что всякое бывает. – Бывает, стараешься, все вычистишь, но где-то недоглядел за мусором. Тут же прибежит кто-нибудь и начнет снимать на телефон, угрожая выложить в соцсети. Как мы боимся таких людей! Ведь если и есть недоработки, то не потому, что не захотел убрать валяющийся пакет или обертку от шоколада, а просто не увидел. После смены со страхом жду: вот сейчас кто-нибудь что-нибудь в Facebook выложит, – с горечью признается моя собеседница. Но все же понимающих людей больше, говорит она. Часто бывает, что кто-нибудь из прохожих угощает конфетами. В кафе и ресторанах, вокруг которых убирают сотрудники, обязательно напоят горячим чаем или кофе, угостят пирожками. Старожилы домов позвонят в iKomek, чтобы выразить благодарность той или иной бригаде. В такие моменты все неприятности забываются, говорит Гульнара Кадырбаевна. Есть поговорка: «Чисто там, где не мусорят». Так и есть. Гульнара Кадырбаевна говорит, что учить не мусорить и уважать труд уборщиков нужно с самого детства. – Однажды одна наша сотрудница убирала рядом со школой. Вышел ученик лет десяти, в руках бутылка с газировкой. Подошел к уборщице, бросил прямо перед ней бутылку, которая разбилась вдребезги, и говорит: «Убирайте, вы за это зарплату получаете!» Моей сотруднице так обидно стало, она даже заплакала. Но у истории есть продолжение. Эту картину увидел подошедший отец мальчика. Он довольно жестко одернул сына, не обошлось и без увесистого шапалака. Уверена, больше этот мальчик так не поступал. Хочу попросить людей: пожалуйста, учите ваших детей уважению к чужому труду. Никто не знает, какое у кого будущее, – говорит Гульнара Кадырбаевна. И это действительно так. Гульнара Нурмышева говорит, что в «Астана Тазалық» есть сотрудники с двумя высшими образованиями, те, кто окончил вуз с красным дипломом, есть бывшие врачи, учителя. – В моей бригаде есть сотрудник, который знает мировую историю не хуже любого профессора. Недавно устроилась молодая женщина 1995 года рождения. Почти сразу после школы вышла замуж за состоятельного человека, родила троих детей. Муж оказался авторитарным, избивал ее. Она от него в буквальном смысле сбежала с детьми, оказалась на улице, сейчас трудится не хуже любого мужчины, потихоньку встает на ноги. Здесь работают разные люди, просто их жизнь сложилась так. Теперь трудятся добросовестно, зарабатывают, – говорит моя собеседница. Как уже было сказано, Гульнара Нурмышева работает в этой сфере 26 лет. Не раз добросовестную работницу приглашали на другие, более «теплые» места. Но она так и не смогла сменить профессию, потому что за спиной – дружный, душевный коллектив, где все друг друга понимают, поддерживают, что называется, всегда готовы подменить. – Иду рука об руку с моим руководителем с моего первого дня работы здесь – исполнительным директором ТОО «Астана Тазалық» района «Сарыарка» Владимиром Александровичем Псяко. Это человек с большой буквы, понимающий, отзывчивый, знает каждого сотрудника по имени, жизненные обстоятельства каждого из нас. Как-то привыкла я, к людям привязалась, и уже и уходить не хочется. Приятно, когда идешь по чистому, опрятному городу и понимаешь, что это твой труд. Я люблю свою работу, свой город, своих сотрудников – они молодцы, они трудяги, – с гордостью говорит Гульнара Кадырбаевна. Гульнара Кадырбаевна и ее коллеги надеются, что объявленная руководством страны акция «Таза Қазақстан» не только сделает наш Казахстан чище. Она хочет верить, что, увидев работников в форменных жилетах, горожане начнут понимать, какую пользу приносят эти люди. – Иногда подходят люди, благодарят за наш труд. А большего нам и не надо, – говорит Гульнара Нурмышева. #экология #Таза Қазақстан #Астана Тазалық