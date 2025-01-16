Тазаказахстанцы

Задумываемся ли мы, каждый день выходя на улицу, спускаясь в подземный переход, гуляя по набережной или в парках и скверах, какой большой труд стоит за чистотой нашего прекрасного города? Вряд ли. Между тем, пока мы досыпаем предрассветные часы, есть люди, которые уже в это время, несмотря на погоду, выходные или праздники, убирают наши улицы от мусора, чистят снег, лед, чтобы мы, горожане, чувствовали себя комфортно. Да, комфорт и чистота – это обыденность и обязанность городских влас­тей. Но, может быть, пришла пора испытать благодарность к тем, кто создает для нас эту обы­денность?

Гульнара Нурмышева (на снимке) работает в системе городской коммунальной службы 26 лет. В 1999 году она переехала в столицу из Ерейментауского района. С работой было сложно, выбирать особо не приходилось.

– Когда я приехала в Астану, у меня в кармане было 400 тенге, – вспоминает Гульнара Кадырбаевна. – В первые месяцы после переезда пришлось поработать продавцом в ларьке, но условия работы, прежде всего отношение хозяина ларька, были невыносимыми. Так и оказалась в горкоммунхозе.

Это был первый год с момента переноса столицы. Город рос на глазах, расширялся, прирастало население. Работы было много.

– Мы никогда не требовали каких-то доплат за переработку, которой тогда было много. Работников не хватало: понимали – от нашего незаметного, как многие считают, труда, зависит имидж молодой столицы. Чувствовали особую ответственность перед горожанами, – говорит моя собеседница.

В этот момент позвонил сотрудник ее бригады – не хватает техники для очистки снега. Гульнара Кадырбаевна молча выслушала возмущения коллеги, спокойно попросила дать ей пять минут. Тут же сделала несколько звонков, поговорив с кем-то из «вышестоящих» по службе довольно жестко, с кем-то – с юмором, и решила вопрос как раз за эти 5 минут.

– Бывают накладки, но мы их решаем быстро. Сейчас техника хорошая, ее достаточно. Знали бы мои молодые подчиненные, что было время, когда единственным нашим инструментом была лопата, но мы справлялись, мог­ли по 12 часов в сутки одними лопатами снег убирать – и ничего, выжили, – смеется Гульнара Кадырбаевна.

Я смотрю на нее – улыбчивую, моложавую – и не скажешь ведь, что она мама взрослых сыновей!

– Нам никакие спортклубы не нужны. Мы все время на свежем воздухе, физической нагрузки много, так что у нас тут все стройные! – все так же смеясь, говорит она.

Рабочий день бригады, которой руководит Гульнара Кадырбаевна, начинается в шесть утра, но чаще и того раньше. В ее ведении – 114 тыс. кв. м территории, которую ежедневно убирают 23 работника. Но это не только сама улица; это подземные переходы, мос­ты, тротуары, закоулки, чистка брусчатки, урн, заборов. И так каждый день, невзирая на буран, ливень, жару, самочувствие или настроение.

– Когда шаг за шагом мы очищаем наши квадратные метры – улицы Кенесары, Республики, Мамбетова, Желтоксан, Абая, Бигельдинова, набережную, территорию бывшего ЦУМа, Конгресс-холла и старого стадио­на, когда заходим в закоулки и маленькие улочки, например, на улицу Крас­ную, в самые потаенные уголки города, я лично ощущаю огромное удовлетворение, будто не улицу убрала, а свой собственный дом! Так и есть по сути: наш город, наша страна – это наш общий дом, который нужно беречь, наводить в нем порядок и чистоту, – говорит Гульнара Нурмышева.

К полудню бригада уходит на обед в близлежащее помещение. Обед, к слову, для сотрудников «Астана Тазалық» бесплатный – первое, второе, всегда горячее. Во время обеда сотрудники могут немного отдохнуть, согреться зимой или побыть в прохладе, когда жарко. Далее смена длится до 15.00 часов, после выходят вторая и даже третья смены.

Третья смена трудится с 20.00 часов до пяти утра. Таким образом, город не остается ни на час без этих трудолюбивых скромных людей в ярких жилетах, которые не требуют благодарности, а просят лишь меньше сорить.

Да, у населения много претензий к тем, кто чистит город. Гульнара Кадырбаевна говорит, что всякое бывает.

– Бывает, стараешься, все вычистишь, но где-то недоглядел за мусором. Тут же прибежит кто-нибудь и начнет снимать на телефон, угрожая выложить в соцсети. Как мы боимся таких людей! Ведь если и есть недоработки, то не потому, что не захотел убрать валяющийся пакет или обертку от шоколада, а просто не увидел. Пос­ле смены со страхом жду: вот сейчас кто-нибудь что-нибудь в Facebook выложит, – с горечью признается моя собеседница.

Но все же понимающих людей больше, говорит она. Часто бывает, что кто-нибудь из прохожих угощает конфетами. В кафе и ресторанах, вокруг которых убирают сотрудники, обязательно напоят горячим чаем или кофе, угостят пирожками. Старожилы домов позвонят в iKomek, чтобы выразить благодарность той или иной бригаде. В такие моменты все неприятности забываются, говорит Гульнара Кадырбаевна.

Есть поговорка: «Чисто там, где не мусорят». Так и есть. Гульнара Кадырбаевна говорит, что учить не мусорить и уважать труд уборщиков нужно с самого детства.

– Однажды одна наша сотрудница убирала рядом со школой. Вышел ученик лет десяти, в руках бутылка с газировкой. Подошел к уборщице, бросил прямо перед ней бутылку, которая разбилась вдребезги, и говорит: «Убирайте, вы за это зарплату получаете!» Моей сотруднице так обидно стало, она даже заплакала. Но у истории есть продолжение. Эту картину увидел подошедший отец мальчика. Он довольно жестко одернул сына, не обошлось и без увесистого шапалака. Уверена, больше этот мальчик так не поступал. Хочу попросить людей: пожалуйста, учите ваших детей уважению к чужому труду. Никто не знает, какое у кого будущее, – говорит Гульнара Кадырбаевна.

И это действительно так. Гульнара Нурмышева говорит, что в «Астана Тазалық» есть сотрудники с двумя высшими образованиями, те, кто окончил вуз с красным дипломом, есть бывшие врачи, учителя.

– В моей бригаде есть сотрудник, который знает мировую историю не хуже любого профессора. Недавно устроилась молодая женщина 1995 года рождения. Поч­ти сразу после школы вышла замуж за сос­тоятельного человека, родила троих детей. Муж оказался авторитарным, избивал ее. Она от него в буквальном смысле сбежала с детьми, оказалась на улице, сейчас трудится не хуже любого мужчины, потихоньку встает на ноги. Здесь работают разные люди, просто их жизнь сложилась так. Теперь трудятся добросовестно, зарабатывают, – говорит моя собеседница.

Как уже было сказано, Гульнара Нурмышева работает в этой сфере 26 лет. Не раз добросовестную работницу приглашали на другие, более «теплые» места. Но она так и не смогла сменить профессию, потому что за спиной – дружный, душевный коллектив, где все друг друга понимают, поддерживают, что называется, всегда готовы подменить.

– Иду рука об руку с моим руководителем с моего первого дня работы здесь – исполнительным директором ТОО «Астана Тазалық» района «Сарыарка» Владимиром Александровичем Псяко. Это человек с большой буквы, понимающий, отзывчивый, знает каждого сотрудника по имени, жизненные обстоятельства каждого из нас. Как-то привыкла я, к людям привязалась, и уже и уходить не хочется. Приятно, когда идешь по чистому, опрятному городу и понимаешь, что это твой труд. Я люблю свою работу, свой город, своих сотрудников – они молодцы, они трудяги, – с гордостью говорит Гульнара Кадырбаевна.

Гульнара Кадырбаевна и ее коллеги надеются, что объявленная руководством страны акция «Таза Қазақстан» не только сделает наш Казахстан чище. Она хочет верить, что, увидев работников в форменных жилетах, горожане начнут понимать, какую пользу приносят эти люди.

– Иногда подходят люди, благодарят за наш труд. А большего нам и не надо, – говорит Гульнара Нурмышева.