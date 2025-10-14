ТБО на экспорт – чем не товар?

Асет Калымов

В один из погожих сентябрьских дней автор этих строк, живущий в верхней (южной) части Алматы, почувствовал дома запах гари и жженого пластика. Вначале подумал: горит что-то неподалеку. Но, обследовав окрестности и прочитав сообщение городского ДЧС, понял – явно обоняемые признаки горения исходят от охваченной пожаром свалки за городом, расстояние до которой – примерно 60 км на север.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тот же день новостные паблики запестрели заголовками о едком запахе, накрывшем все районы Алматы. Как выяснилось, дымное пламя охватило огромную территорию мусорного полигона площадью в 34 га, расположенного в Алматинской области. Ликвидация возгорания длилась поч­ти неделю, на помощь местным огнеборцам прибыли их коллеги из других регионов республики…

На фоне всего изложенного выше интересна статья, на которую намедни мне довелось наткнуться в Financial Times. Она о том, что Китай в настоящее время испытывает дефицит… мусора (!). Как сообщает издание, на китайских заводах по переработке бытовых и промышленных отходов заканчивается сырье, что грозит неожиданными проблемами.

Эти предприятия, сжигая тот же пластик, картон и другие материалы, вырабатывают электричество. По данным Глобального совета Waste to energy, за последние 10 лет Китай построил свыше тысячи объектов по утилизации твердых бытовых отходов и генерации электроэнергии, что составляет половину мирового объема переработки мусора.

Проблема в том, что суммарная мощность этих заводов рассчитана на переработку 1 млн тонн отходов в день, что значительно превышает установленные правительством КНР целевые показатели. Теперь некоторые предприятия ввиду неполной загрузки мощностей простаивают месяцами.

В числе причин нехватки мусора эксперты называют замедление потребления, сокращение населения и новые правила сортировки отходов. В частности, такие крупные технополисы, как Шэньчжэнь, почти полностью отказались от эксплуатации мусорных полигонов.

И вот тут мне стало интересно: а сколько мусора сгорело недавно на той же свалке под Алматы? Кстати, данную тему освещаю регулярно, и знаю, что во многих селах региона мусор не утилизируют, а попросту поджигают, отравляя едким дымом всю округу. Местные жители и экологи не первый год требуют закрыть стихийные полигоны ТБО, но только все без толку.

Согласно статистике, на территории Алматинской области ежегодно образуется свыше 1 млн тонн бытовых и промышленных отходов, половину которых «поставляет» Алматы. Если брать в масштабах республики, то, по данным Минэкологии, накоплено около 125 млн тонн мусора. Львиная доля этого объема – 80% – гниет на полях без всякой переработки.

«Вот где «клондайки» для китайских мусоросжигательных электростанций», – в шутку по­думалось мне. Мы не знаем, куда деть скапливающийся десятками лет хлам, проводим субботники по очистке территорий в рамках акции «Таза Қазақстан», а тут под боком находится мощный рынок сбыта. Может, стоит наладить поставки мусора соседям и тем самым решить злободневную экологичес­кую проблему?

Ну а если серьезно, то китайские бизнесмены уже инвестируют в казахстанскую сферу управления отходами. К примеру, компания «Гуандун Сучунь» строит в селе Балтабай Алматинской области завод ежегодной мощностью переработки мусора в 400 тыс. тонн. Подобные планы есть и у ряда отечественных инвесторов. Так что мусор как топливо для генерации электроэнергии, получения целлюлозы, пластика и другого полезного сырья, пожалуй, пригодится и в родных пенатах.

#переработка #мусор #ТБО

