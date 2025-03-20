Технологии меняют государственное управление

При грамотном использовании ИИ может стать мощным инструментом повышения эффективности гос­управления, что, однозначно, положительно скажется на качестве жизни граждан Казахстана. Не случайно Президент ­Касым-Жомарт Токаев на недавнем заседании Национального курултая в Бурабае назвал цифровизацию и искусственный интеллект в числе наиболее приоритетных и перспективных для страны направлений деятельности и подчеркнул важность повсеместного внедрения передовых цифровых решений.

Я убежден: искусственный интеллект может стать еще более мощным инструментом государственного управления в Казахстане. ИИ способен анализировать большие объемы данных, предлагать конкретные решения, что позволит госорганам реагировать на проблемы быстрее и эффективнее.

В нашей стране нередко бывает так, что госорганы, и прежде всего акиматы, обращают внимание на проблему тогда, когда она уже приобретает значительный масштаб и начинает доставлять людям серьезные неудобства. К примеру, зимой 2023 года в ряде регионов страны люди массово жаловались на некачественную уборку снега, а в соцсетях ругали местные власти за проблемы с общественным транспортом.

Реакция властей часто следует за резонансом в соцсетях уже на стадии серьезного недовольства, хотя своевременный анализ общественных настроений позволил бы выявить проблему на раннем этапе.

Системы на основе технологий искусственного интеллекта на службе госуправления могли бы помочь анализировать жалобы и обращения, поступающие через eGov, мобильные приложения и горячие линии, чтобы понимать, какие вопросы волнуют казахстанцев и требуют немедленного решения.

На базе анализа причин бытового недовольства в соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram, TikTok) ИИ может систематизировать проблемы по важности и исходя из этого предлагать планы регионального развития. Выявление ключевых тем, волнующих граждан, поможет депутатам определять «узкие места» правоприменения для обсуждения в Парламенте и включения соответствующих вопросов в законодательную повестку.

ИИ способен работать глобальным риск-менеджером и отправлять аналитические отчеты с прогнозами возможных рисков и рекомендациями по реагированию. Такой подход позволит государству лучше понимать потребности граждан и реагировать на возникающие вызовы, что сделает госполитику более гибкой и ориентированной на реальные запросы общества.

В том, что наша страна активно развивает цифровые технологии, большая заслуга Президента ­Касым-Жомарта Токаева. Он неоднократно подчеркивал важность цифровизации и стремление Казахстана стать цифровым хабом Центральной Азии и Евразии.

В системе Управления делами Президента цифровизация всегда была в приоритете. С 2023 года началась масштабная цифровая трансформация, в рамках которой активно внедряются новые идеи, технологии и элементы искусственного интеллекта. Это позволило автоматизировать ряд процессов, повысить эффективность управления и улучшить качество предоставляемых услуг. Многие цифровые инициативы, запущенные в УДП, теперь распространяются и на другие государственные органы, способствуя модернизации всего госаппарата.

Мне всегда хотелось изучить лучшие мировые практики и найти новые решения, которые можно адаптировать к внедрению в нашей стране. Благодаря программе «Болашақ» я получил шанс пройти годичную стажировку в Университете Южной Калифорнии (USC) – одном из ведущих мировых научных цент­ров в сфере технологий и инноваций. Эта стажировка дала мне возможность не только увидеть, как используются цифровые технологии в США, но и глубже осознать, насколько продвинулся Казахстан в этой сфере.

В рамках стажировки мы посещали различные государственные учреждения Калифорнии, встречались с руководством и сотрудниками, а также слушали лекции экспертов в области цифровых технологий. На каж­дой встрече я задавал вопросы, чтобы сравнить их подходы с казахстанским опытом.

Результат оказался неожиданным: многие из тех решений, о которых в США говорят еще как о будущем, в Казахстане уже давно применяются на практике. Например, в Калифорнии многие государственные сервисы до сих пор требуют бумажного документооборота, личного присутствия и долгих ожиданий. В нашей же стране такие процессы полностью цифровизированы – граждане могут получать услуги через eGov, eOtinish, SmartBridge и другие платформы.

Когда я демонстрировал американским профессорам и сотрудникам госорганов возможности казахстанских цифровых сервисов, они удивлялись. Многие из представленных решений в США пока только обсуждаются или тестируются, тогда как в Казахстане они уже давно внедрены и работают в полной мере.

Я также общался с аналитиками, программистами и IT-предпринимателями, работающими в крупнейших технологических компаниях. Это позволило мне глубже понять, как используются передовые цифровые технологии в бизнесе и какие подходы можно адаптировать для государственных нужд.

Если в сфере государственных услуг Казахстан уже добился значительного прогресса, то в частном секторе США по-прежнему впереди. Особенно это заметно на примере технологических гигантов – Amazon и Netflix. Amazon не просто изменил рынок электронной коммерции, но и внедрил передовые алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которые оптимизируют логистику, клиентский сервис и продажи. Netflix использует ИИ для персонализации контента, анализируя поведение пользователей, их предпочтения и реакции, чтобы рекомендовать пользователям платформы лучшие фильмы и сериалы.

Повторюсь, мы достигли значительных результатов в цифровизации госуслуг, но у нас есть потенциал для дальнейшего роста прежде всего в области искусственного интеллекта и персонализированных решений.