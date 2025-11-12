В этой связи утверждены 22 дорожные карты

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Сенате Парламента РК прошло заседание круглого стола на тему «Перспективы развития системы углеродного регулирования в РК, включая использование углеродных офсетов для достижения целей по сокращению выбросов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным ведомства, с докладом выступил вице-министр энергетики РК Бакытжан Ильяс, который отметил, что реализация механизмов углеродного регулирования является одним из ключевых инструментов перехода Казахстана к углеродно-нейтральной экономике.

Особое внимание уделяется внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) и снижению экологического воздействия объектов I категории. В этой связи утверждены 22 дорожные карты, предусматривающие технологические и компенсационные меры по снижению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов на энергетических объектах.

Кроме того, Минэнерго ведет системную работу по внедрению технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) и сокращения выбросов метана.

Действующий Национальный план распределения углеродных квот на 2022–2025 годы предусматривает ежегодное сокращение выбросов на 1,5%, а проект плана на 2026–2030 годы — снижение уровня выбросов на 10,2–22,9% от показателей 2025 года.

Бакытжан Ильяс подчеркнул, что развитие системы углеродного регулирования позволит Казахстану не только выполнить международные обязательства в рамках Парижского соглашения, но и обеспечить устойчивое экономическое развитие, повышение энергоэффективности и экологической безопасности.