Телеграммы поздравления

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Республики Казахстан и пожелал ему успехов. Французский лидер выразил готовность встретиться в скором будущем и обсудить перспективы укрепления двусторонних связей.

«Франция проявляет особый интерес к поступательному развитию наших отношений. В ходе моей встречи с Первым Президентом господином Назарбаевым в Брюсселе мы наметили три приоритетных направления сотрудничества в экономической сфере: агропромышленный комплекс, возобновляемые источники энергии и цифровой сектор. Также активно развивается наше взаимодействие в культурно-гуманитарной плоскости. Вся эта совместная работа позволит нам внести вклад в процветание Казахстана», – говорится в телеграмме.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем поздравительном письме отметил высокий уровень двустороннего партнерства.

«Желаю и впредь продолжать с Вами сотрудничество и развивать дружественные взаимоотношения между нашими странами в политической, экономической, культурной и других сферах», – написал Синдзо Абэ.

Король Испании Фелипе в своем­ поздравлении выразил уверенность в скорой встрече с Президентом ­Казахстана.

«Будьте уверены в том, что мы продолжим работу по дальнейшему укреплению имеющихся прекрасных отношений. Наши глубокие связи основаны на искреннем намерении двух народов придерживаться принципов мира и стабильности», – сказано в телеграмме.

Президент Республики Польша Анджей Дуда отметил, что Казах­стан является ключевым партнером Польши в Центральной Азии.

«Возлагаю надежды на то, что широкие польско-казахстанские связи будут динамично развиваться и в последующие годы. Я убежден, что наши отношения имеют большой потенциал», – отметил Президент Польши.

Президент Финляндской Респуб­лики Саули Ниинистё, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием и вступлением в должность Президента, выразил готовность к тесному сотрудничеству.

«Казахстан и Финляндию связывают превосходные отношения, при этом особое внимание отводится связям в сфере торговли. Мы готовы и далее укреплять наше взаимодейст­вие по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня», – сказано в телеграмме.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем поздравительном послании подчеркнул приверженность Еврокомиссии к укреплению сотрудничества с ­Казахстаном.

«Соглашение о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве обеспечит платформу для дальнейшего развития наших многогранных отношений, в том числе экономических связей», – говорится в телеграмме.

Свои поздравления в адрес Главы государства также направили Король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Биллах, Президент Социалистической Респуб­лики Вьетнам Нгуен Фу Чонг, Президент Кипра Никос Анастасиадис, Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, Председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, Председатель Управления Мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, Верховный патриарх Армении и Каталикос всех армян Гарегин II, сообщила пресс-служба Президента.

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