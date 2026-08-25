Президенту поступают телеграммы по случаю проведения выборов в Курултай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы лидеров иностранных государств и международных организаций по случаю проведения первых выборов в Курултай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главу нашего государства поздравили Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.