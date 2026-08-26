Глава государства принял Старшего министра Сингапура

Президент

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений

Фото: Акорда

В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

– Ровно 35 лет назад в сентябре 1991 года – на заре независимости Казахстана – Ваш отец Ли Куан Ю посетил нашу страну. Его визит заложил прочную основу наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим дальновидную политику руководства Сингапура и его впечатляющую трансформацию в глобальный центр финансов, торговли, инноваций и технологий. Опыт Вашей страны служит вдохновляющим примером для всего международного сообщества, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, ростом товарооборота и ускорением притока сингапурского капитала в Казахстан.

– Фактически Казахстан и Сингапур остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга в своих регионах – Центральной и Юго-Восточной Азии. Число компаний с сингапурским капиталом в нашей стране достигло почти 500 и продолжает расти, – сказал он.

По словам Президента, Казахстан и Сингапур плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних форматов. Обе страны по праву считаются средними державами. В этом контексте он отметил схожесть позиций двух государств по многим вопросам международной повестки дня.

Глава государства также рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях, направленных на дальнейшее совершенствование государственного управления и политической системы, в основе которых заложен принцип «Сильный Президент, влиятельный Курултай и подотчетное Правительство».

Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяют особое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата и защите прав иностранных инвесторов. По его словам, в нашей стране уже успешно работает ряд сингапурских компаний и фондов, в том числе PSA International, Temasek Holdings и другие. Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

– Мы приняли решение о строительстве нового современного аэропорта в Астане в целях удовлетворения растущих потребностей в развитии авиационного хаба. В этой связи особый интерес для нас представляет передовой опыт Сингапура. Аэропорт Чанги, являясь признанным «золотым стандартом» мировой авиации, олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и безупречное качество обслуживания. Мы намерены использовать этот опыт при реализации нового проекта и вывести двустороннее сотрудничество в авиационной сфере на новый уровень, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил также активизировать взаимодействие между Казахстаном и Сингапуром в области искусственного интеллекта и цифровизации.

– Казахстан – цифровая страна. Стремительный рост Казахстана как лидера в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта обусловлен проводимой государством структурной реформой. Мы создали министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, – сообщил он.

Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун поблагодарил Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и отметил значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии.

– Поздравляю Вас с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы поддерживаем проводимые под Вашим руководством масштабные политические реформы. Наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Отмечаем растущий интерес казахстанских компаний к выходу на рынок Сингапура. В этой связи последовательно расширяется договорно-правовая база. С удовлетворением отмечаю ратификацию Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициях, – сказал Ли Сянь Лун.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам наращивания связей в сферах экономики, транспорта, логистики, развития «умных» городов, сельского хозяйства, критических минералов и туризма.

Касым-Жомарт Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами.

#президент #Сингапур #Казхастан

Популярное

Все
Светофор для искусственного интеллекта
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Готовят трубы летом
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Более 23 тысяч детей получат финансовую помощь
Женщины, мир и безопасность
Наградили за спасение утопающих
В Каркаралинске создали ЦОУ
Коси, коса, пока роса
Энергетическая основа индустриального развития страны
Стали новоселами
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Отличный старт
Не ходите, дети, в темноте гулять!
Деньги без процентов
C акцентом на детский спорт
Когда книга становится частью жизни
Объединяющее пламя
Помощник врача
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В ритме вальса
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Президент ознакомился с современными подходами к развитию с…
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградам…
О беспрецедентно высоком уровне организации выборов высказа…
В Астане, Алматы и ряде региональных центров появятся детс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]