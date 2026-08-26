Глава государства принял Старшего министра Сингапура

Фото: Акорда

В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

– Ровно 35 лет назад в сентябре 1991 года – на заре независимости Казахстана – Ваш отец Ли Куан Ю посетил нашу страну. Его визит заложил прочную основу наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим дальновидную политику руководства Сингапура и его впечатляющую трансформацию в глобальный центр финансов, торговли, инноваций и технологий. Опыт Вашей страны служит вдохновляющим примером для всего международного сообщества, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, ростом товарооборота и ускорением притока сингапурского капитала в Казахстан.

– Фактически Казахстан и Сингапур остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга в своих регионах – Центральной и Юго-Восточной Азии. Число компаний с сингапурским капиталом в нашей стране достигло почти 500 и продолжает расти, – сказал он.

По словам Президента, Казахстан и Сингапур плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних форматов. Обе страны по праву считаются средними державами. В этом контексте он отметил схожесть позиций двух государств по многим вопросам международной повестки дня.

Глава государства также рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях, направленных на дальнейшее совершенствование государственного управления и политической системы, в основе которых заложен принцип «Сильный Президент, влиятельный Курултай и подотчетное Правительство».



Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяют особое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата и защите прав иностранных инвесторов. По его словам, в нашей стране уже успешно работает ряд сингапурских компаний и фондов, в том числе PSA International, Temasek Holdings и другие. Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

– Мы приняли решение о строительстве нового современного аэропорта в Астане в целях удовлетворения растущих потребностей в развитии авиационного хаба. В этой связи особый интерес для нас представляет передовой опыт Сингапура. Аэропорт Чанги, являясь признанным «золотым стандартом» мировой авиации, олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и безупречное качество обслуживания. Мы намерены использовать этот опыт при реализации нового проекта и вывести двустороннее сотрудничество в авиационной сфере на новый уровень, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства предложил также активизировать взаимодействие между Казахстаном и Сингапуром в области искусственного интеллекта и цифровизации.

– Казахстан – цифровая страна. Стремительный рост Казахстана как лидера в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта обусловлен проводимой государством структурной реформой. Мы создали министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, – сообщил он.

Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун поблагодарил Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и отметил значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии.

– Поздравляю Вас с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы поддерживаем проводимые под Вашим руководством масштабные политические реформы. Наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Отмечаем растущий интерес казахстанских компаний к выходу на рынок Сингапура. В этой связи последовательно расширяется договорно-правовая база. С удовлетворением отмечаю ратификацию Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициях, – сказал Ли Сянь Лун.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам наращивания связей в сферах экономики, транспорта, логистики, развития «умных» городов, сельского хозяйства, критических минералов и туризма.

Касым-Жомарт Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени за значительный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами.