О беспрецедентно высоком уровне организации выборов высказался Президент страны

Президент

Свою оценку организации выборов в Курултай, прошедших 23 августа, сегодня дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Выступая на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, он отметил беспрецедентно высокий уровень организации избирательного процесса.

«Всего несколько дней назад состоялись первые выборы в Курултай, а вчера были подведены их итоги. Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне. Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул высокий интерес к первым выборам в Курултай и со стороны международного сообщества.

«Прошедшие выборы вызвали высокий интерес со стороны зарубежных наблюдателей. Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям. Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал Указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа. До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов», - подчеркнул Президент страны.

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