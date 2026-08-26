Президент ознакомился с современными подходами к развитию системы образования

В рамках Республиканской августовской конференции работников образования Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочную зону «Білім болашағы», посвященную современным подходам к развитию системы образования Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент был ознакомлен с работой «Талдау орталығы» и аналитическими инструментами с применением искусственного интеллекта. В частности, Касым-Жомарту Токаеву представили AI-ассистента педагога WONK, который помогает учителю при подготовке к уроку.

Затем Главе государства продемонстрировали фрагмент урока математики в 3-м классе с использованием цифровых решений Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.

Кроме того, Президент ознакомился с современными детскими изданиями, в том числе переводами мировой литературы на казахский язык, а также достижениями отечественных школьников в области науки, инженерии, робототехники и инноваций.