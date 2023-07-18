Телерадиовещание временно отключат по всему Казахстану
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
19 июля в Казахстане не будут работать телевидение и радио, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казтелерадио».
Казтелерадио для бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В связи с этим будет отключено телерадиовещание спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 июля 2023 года с 3:00 до 17:00.