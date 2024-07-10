Тело 16-летней девушки нашли в лесопосадке Костанайской области

Полицией проводится досудебное расследование по факту убийства 16-летней девушки, обнаруженной 28 июня в лесопосадке Аулиекольского района, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что смерть наступила вследствие механической асфиксии.

«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе. Для всестороннего и объективного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – добавили в ДП Костанайской области.