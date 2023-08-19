Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Было отмечено, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, а так же, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред. В частности, пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования.

Вместе с тем семьям погибших работодателем будет выплачено единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы и возмещены расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий.

В случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении.

Кроме того, компания примет меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов.

Обозначено, что исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО «АрселорМиттал Темиртау».

Как отметил премьер-министр, в настоящее время на «АрселорМиттал Темиртау» завершаются экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. Их завершение ожидается в течение сентября, по результатам чего будут приняты соответствующие решения.

В ходе встречи был поднят вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков.

Алихан Смаилов сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.