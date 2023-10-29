Тело еще одного горняка обнаружили спасатели

Продолжаются поиски десяти шахтеров, передает Kazpravda.kz
"По состоянию на 10:00 часов 29 октября на шахте им.Костенко обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", – сообщили в МЧС Казахстана.
В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".
Продолжается контроль газовой обстановки.
Вчера на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека.
Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.