Тело утонувшего рыбака обнаружили в реке ВКО

Трагедия произошла на Иртыше в районе поселка Огневка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Мужчина отправился на рыбалку вместе с пропавшим жителем Усть-Каменогорска, но не смог вернуться домой.

«В полицию поступило обращение от жительницы областного центра о том, что 32-летние мужчины отправились на рыбалку и не вернулись. Спустя несколько дней в ходе поисковых работ тело одного из мужчин было обнаружено, поиски второго продолжаются», — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции ВКО рекомендовали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности на водоемах.