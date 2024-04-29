Тело утонувшего рыбака обнаружили в реке ВКО
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Трагедия произошла на Иртыше в районе поселка Огневка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО
Мужчина отправился на рыбалку вместе с пропавшим жителем Усть-Каменогорска, но не смог вернуться домой.
«В полицию поступило обращение от жительницы областного центра о том, что 32-летние мужчины отправились на рыбалку и не вернулись. Спустя несколько дней в ходе поисковых работ тело одного из мужчин было обнаружено, поиски второго продолжаются», — детализировали в правоохранительных органах.
В полиции ВКО рекомендовали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности на водоемах.