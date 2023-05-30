Тернистый путь к знаниям Проблемная зона 30 мая 2023 г. 0:00 0 Раушан Утеулина, Акмолинская область Дети села Бирсуат Жаркаинского района учатся в школе, признанной аварийной еще четыре года назад. рисунок Николая Веревочкина Школа – душа любого села, говорят в народе. Если она закрывается – деревня пустеет. В селе Бирсуат сегодня проживает около пятисот человек. Многие из сельчан старшего поколения окончили эту школу, построенную в далеком 1963 году. Первым ее выпускникам уже под 70 лет, а учебное заведение продолжает принимать детей. В малокомплектной школе на 192 учебных места девять учебных классов, столовая, спортзал, в двух кабинетах расположен мини-центр, который посещают десять малышей. И все бы ничего, только здание сильно обветшало, даже признано аварийным. Беспокоящиеся за безопасность детей сельчане обращаются в инстанции, пишут письма, наполненные тревогой. «Наша школа согласно техническому заключению ТОО «SanDomus» признана аварийной в 2019 году. В 2021-м обещали построить блочно-модульную, но не построили. В 2022 году ТОО «STROYCORP» выдает техническое заключение, что и здание, и его конструкции находятся в аварийном состоянии, более того, выявленные дефекты, повреждения, аварийные участки не подлежат восстановлению. В техзаключении подчеркивается, что затраты на устранение дефектов могут превысить стоимость строительства нового здания, восстановление школы для дальнейшей эксплуатации невозможно и экономически нецелесообразно», – написали они в обращении к акиму Акмолинской области. По словам жительницы села Эльмиры Савенко, многодетной мамы, члена попечительского совета школы, 1 сентября 2023 года детям негде будет учиться, поскольку санитарно-эпидемиологическая служба грозит закрыть аварийное здание школы. – Знаем, что управлением образования решено просить средства на капитальный ремонт школы вопреки имеющемуся техническому заключению. Мы категорически не согласны с таким решением. Считаем, что даже капитальный ремонт аварийного здания – это выброшенные на ветер бюджетные деньги. Десять лет назад школу капитально ремонтировали, однако это была, как оказалось, временная полумера. Там ведь и конструкции здания аварийные, каким ремонтом это можно исправить? Дети зимой мерзнут в классах, очень холодно и в спортзале. Что касается реконструкции десятилетней давности, о которой все до сих пор упоминают, то сделана она из рук вон плохо: стены, не утеплив, трещины как следует не заштукатурив, оббили панелями из ДСП, потолок прикрыли панелями. Поэтому все тепло зимой «уходит»: батареи горячие – не прикоснуться, а тепла нет, его выдувает через трещины в стенах, дыры в кровле. Особенно холодно в здании в ветреную погоду. А при школе еще и мини-центр работает, куда ходят десять малышей. В начале весны кочегар поднялся на чердак, чтобы осмотреть состояние крыши, провалился и упал на пол в одном из помещений школы, – эмоционально рассказывает Эльмира Савенко. – Мы, жители села, зная, в каком состоянии это ветхое здание, считаем, что нашим детям нужна новая модульная или типовая школа. По информации отдела образования Жаркаинского района, «в 2021 году в рамках ГЧП компанией BI Group планировалось строительство блочно-модульной школы на 110 мест на 850 миллионов тенге. Получены правоустанавливающие документы на земельный участок, имеется проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы. Распоряжением акима села Бирсуат от 30.12.2022 года отведен и земельный участок 0,2 га для строительства школы. Но в связи с удорожанием строительных материалов проект не был реализован». То есть из-за резкого скачка цен на стройматериалы в 2022 году общая сумма строительства перевалила за один миллиард тенге. В управлении образования для решения проблемного вопроса сначала рассматривали два варианта: строить либо капитально ремонтировать здание. Однако, согласно письму управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, в связи со снижением численности населения и рождаемости в селе Бирсуат (в 2019–2020 учебном году – 91 учащийся, в текущем – 77 учащихся) строительство новой школы назвали экономически нецелесообразным. Поэтому принято решение об устранении аварийности в рамках капитального ремонта здания. Как заверяют в управлении образования, на сегодня разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы, сумма проекта составила 356,8 млн тенге. На период разработки проекта хозяйствующим субъектом ТОО «Бирсуатагро» проведен ремонт школы на общую сумму 10 млн тенге. Выполнены засыпка и заливка пола, утепление и усиление стен кабинетов, частичный ремонт пола в спортзале, коридорах, гардеробной, заменен шифер кровли. «Отделом образования по Жаркаинскому району в настоящее время проводится работа по обеспечению экспертизы проекта в соответствии с законодательством о госзакупках. Для своевременного начала учебного процесса после получения всей необходимой документации проект планируется заявить при утверждении бюджета на 2024 год и провести ремонтные работы в школе в летний каникулярный период до начала следующего учебного года. В 2023–2024 учебном году учебные занятия продолжатся в здании действующей школы», – говорится в информации ведомства. Аким села Бахытгуль Абенова уточняет: – У нас 77 школьников, а есть еще девять ребятишек из предшколы, мини-центр посещают десять малышей. Добавлю, что на сегодня пять женщин состоят на учете по беременности. Оттока населения нет, но это пока люди надеются на положительное решение проблемного вопроса. К сожалению, в прошлом году одна многодетная семья, у них шестеро детей, переехала в другое село нашего района. Уехали именно потому, что условий в школе нет. Глава семейства жену с детьми перевез, а сам по-прежнему работает в ТОО «Бирсуатагро». Еще пятеро сельчан в беседе заявили: не будет новой школы – придется искать другое место жительства… В школе села Бирсуат побывала и санитарная служба района. Так, проверка 14 марта 2023 года среди других нарушений выявила, что здесь «осуществляется эксплуатация объекта в аварийном здании, что является нарушением п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 05.08.2021 (в ходе проверки выяснилось, что 19.12.2022 года ТОО «STROYCORP» на объект было выдано техническое заключение о том, что здание и конструкции находятся в аварийном состоянии)». Проверяющие составили протокол об отсутствии у школы разрешительного документа о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, направили его в судебные органы района. Вынесено и постановление райсуда о наложении штрафа на юридическое лицо, в частности районный отдел образования. Вместе с тем при визуальном осмотре «каких-либо изъянов во внутренней и наружной отделке» санитарная служба не заметила. Скорее всего, потому что, как сказано выше, перед началом нынешнего учебного года на средства базового сельхозпредприятия проведен текущий ремонт. Только бесконечно ремонтировать ветхое здание – сизифов труд, утверждает сельчанка Светлана Телицына. По ее словам, в районном отделе образования родителям как один из вариантов предлагают интернатную систему обучения детей в школе им. А. Укубаева города Державинска. – Но районный центр расположен от нас в 106 километрах. Как и другие родители, я не согласна с таким предложением. А возить по выходным домой и обратно в интернат 80 учеников – это же сколько автобусов нужно! Добавьте сюда морозы и бураны зимой… Получается, детей своих подолгу видеть не будем? – говорит Светлана Телицына. – Выход мы, родители, видим только в строительстве в Бирсуате новой школы. Село у нас хорошее, народ дружный, есть работа у людей. Руководитель ТОО «Бирсуатагро» Бахытжан Тлеубаев оказывает социальную помощь. К примеру, все четыре года, как он к нам пришел, все школьники обеспечены бесплатным горячим питанием, на ремонт школы прошлым летом средства выделил. Только латать нашу старенькую школу – напрасная трата денег, легче снести и новую построить. А если вопрос не решится, люди начнут уезжать… Как нам стало известно, село Бирсуат собирается посетить депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская, чтобы встретиться с жителями, побывать в местной школе. Сельчане очень надеются на эту встречу. #село #школа #школьники #аварийное состояние #уроки #Бирсуат