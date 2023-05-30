Тернистый путь к знаниям

Школа – душа любого села, говорят в народе. Если она закрывается – деревня пустеет. В селе Бирсуат сегодня проживает около пятисот человек. Многие из сельчан старшего поколения окончили эту школу, построенную в далеком 1963 году. Первым ее выпускникам уже под 70 лет, а учебное заведение продолжает принимать детей.

В малокомплектной школе на 192 учебных места девять учебных классов, столовая, спортзал, в двух кабинетах расположен мини-центр, который посещают десять малышей. И все бы ничего, только здание сильно обветшало, даже признано аварийным. Беспокоящиеся за безопасность детей сельчане обращаются в инстанции, пишут письма, наполненные тревогой.

«Наша школа согласно техническому заключению ТОО «SanDomus» признана аварийной в 2019 году. В 2021-м обе­щали построить блочно-модульную, но не построили. В 2022 году ТОО «STROYCORP» выдает техническое заключение, что и здание, и его конструкции находятся в аварийном состоянии, более того, выявленные дефекты, повреждения, аварийные участки не подлежат восстановлению. В техзаключении подчеркивается, что затраты на устранение дефектов могут превысить стои­мость строительства нового здания, восстановление школы для дальнейшей эксплуатации невозможно и экономически нецелесообразно», – написали они в обращении к акиму Акмолинской области.

По словам жительницы села Эльмиры Савенко, многодетной мамы, члена попечительского совета школы, 1 сентября 2023 года детям негде будет учиться, поскольку санитарно-эпидемиологическая служба грозит закрыть аварийное здание школы.

– Знаем, что управлением образования решено просить средства на капитальный ремонт школы вопреки имеющемуся техническому заключению. Мы категорически не согласны с таким решением. Считаем, что даже капитальный ремонт аварийного здания – это выброшенные на ветер бюджетные деньги. Десять лет назад школу капитально ремонтировали, однако это была, как оказалось, временная полумера. Там ведь и конструкции здания аварийные, каким ремонтом это можно исправить? Дети зимой мерзнут в классах, очень холодно и в спортзале. Что касается реконструкции десятилетней давности, о которой все до сих пор упоминают, то сделана она из рук вон плохо: стены, не утеп­лив, трещины как следует не заштукатурив, оббили панелями из ДСП, потолок прикрыли панелями. Поэтому все тепло зимой «уходит»: батареи горячие – не прикоснуться, а тепла нет, его выдувает через трещины в стенах, дыры в кровле. Особенно холодно в здании в ветреную погоду. А при школе еще и мини-центр работает, куда ходят десять малышей. В начале весны кочегар поднялся на чердак, чтобы осмотреть состояние крыши, провалился и упал на пол в одном из помещений школы, – эмоционально рассказывает Эльмира Савенко. – Мы, жители села, зная, в каком состоянии это ветхое здание, считаем, что нашим детям нужна новая модульная или типовая школа.

По информации отдела образования Жаркаинского района, «в 2021 году в рамках ГЧП компанией BI Group планировалось строительство блочно-модульной школы на 110 мест на 850 миллионов тенге. Получены правоустанавливающие документы на земельный учас­ток, имеется проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы. Распоряжением акима села Бирсуат от 30.12.2022 года отведен и земельный участок 0,2 га для строительства школы. Но в связи с удорожанием строительных материалов проект не был реализован». То есть из-за резкого скачка цен на стройматериалы в 2022 году общая сумма строи­тельства перевалила за один миллиард тенге.

В управлении образования для решения проблемного вопроса сначала рассматривали два варианта: строить либо капитально ремонтировать здание. Однако, согласно письму управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, в связи со снижением численности населения и рождаемости в селе Бирсуат (в 2019–2020 учебном году – 91 учащийся, в текущем – 77 учащихся) строительство новой школы назвали экономичес­ки нецелесообразным. Поэтому принято решение об устранении аварийности в рамках капитального ремонта здания.

Как заверяют в управлении образования, на сегодня разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы, сумма проекта составила 356,8 млн тенге. На период разработки проекта хозяйствую­щим субъектом ТОО «Бирсуатагро» проведен ремонт школы на общую сумму 10 млн тенге. Выполнены засыпка и заливка пола, утепление и усиление стен кабинетов, час­тичный ремонт пола в спорт­зале, коридорах, гардеробной, заменен шифер кровли.

«Отделом образования по Жаркаинскому району в настоящее время проводится работа по обеспечению экспертизы проекта в соответствии с законодательством о госзакупках. Для своевременного начала учебного процесса после получения всей необходимой документации проект планируется заявить при утверждении бюджета на 2024 год и провести ремонтные работы в школе в летний каникулярный период до начала следующего учебного года. В 2023–2024 учебном году учебные занятия продолжатся в здании действующей школы», – говорится в информации ведомства.

Аким села Бахытгуль Абенова уточняет:

– У нас 77 школьников, а есть еще девять ребятишек из предшколы, мини-центр посещают десять малышей. Добавлю, что на сегодня пять женщин состоят на учете по беременности. Оттока населения нет, но это пока люди надеются на положительное решение проблемного воп­роса. К сожалению, в прошлом году одна многодетная семья, у них шестеро детей, переехала в другое село нашего района. Уеха­ли именно потому, что условий в школе нет. Глава семейства жену с детьми перевез, а сам по-прежнему работает в ТОО «Бирсуатагро». Еще пятеро сельчан в беседе заявили: не будет новой школы – придется искать другое место жительства…

В школе села Бирсуат побывала и санитарная служба района. Так, проверка 14 марта 2023 года среди других нарушений выявила, что здесь «осуществляется эксплуатация объекта в аварийном здании, что является нарушением п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 05.08.2021 (в ходе проверки выяснилось, что 19.12.2022 года ТОО «STROYCORP» на объект было выдано техничес­кое заключение о том, что здание и конструкции находятся в аварийном состоянии)».

Проверяющие составили протокол об отсутствии у школы разрешительного документа о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, направили его в судебные органы района. Вынесено и постановление райсуда о наложении штрафа на юридическое лицо, в частности районный отдел образования. Вместе с тем при визуальном осмотре «каких-либо изъянов во внутренней и наружной отделке» санитарная служба не заметила. Скорее всего, потому что, как сказано выше, перед началом нынешнего учебного года на средства базового сельхозпредприятия проведен текущий ремонт.

Только бесконечно ремонтировать ветхое здание – сизифов труд, утверждает сельчанка Светлана Телицына. По ее словам, в районном отделе образования родителям как один из вариантов предлагают интернатную систему обучения детей в школе им. А. Укубаева города Державинска.

– Но районный центр расположен от нас в 106 километрах. Как и другие родители, я не сог­ласна с таким предложением. А возить по выходным домой и обратно в интернат 80 учеников – это же сколько автобусов нужно! Добавьте сюда морозы и бураны зимой… Получается, детей своих подолгу видеть не будем? – говорит Светлана Телицына. – Выход мы, родители, видим только в строительстве в Бирсуате новой школы. Село у нас хорошее, народ дружный, есть работа у людей. Руководитель ТОО «Бирсуатагро» Бахыт­жан Тлеубаев оказывает социальную помощь. К примеру, все четыре года, как он к нам пришел, все школьники обеспечены бесплатным горячим питанием, на ремонт школы прошлым летом средства выделил. Только латать нашу старенькую школу – напрасная трата денег, легче снести и новую построить. А если вопрос не решится, люди начнут уезжать…

Как нам стало известно, село Бирсуат собирается посетить депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская, чтобы встретиться с жителями, побывать в местной школе. Сельчане очень надеются на эту встречу.