Токаев пообещал масштабные реформы в судебной системе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса в Акорде заявил, что в ближайшее время будут объявлены конкретные масштабные меры по реформированию судебной системы страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Первый вопрос – кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент указал на важность обеспечения судебной защиты частной собственности и интересов, так как именно это является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций.

«В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность – это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных госорганов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много. При отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности. Необходимость реформирования судебной системы назрела. Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.