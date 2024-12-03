Токаев и Макрон пообщались на полях One Water Summit в Эр-Рияде

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На полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Эмманюэлем Макроном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эмманюэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.

«Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие «зеленой» экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

#Токаев #Макрон #One Water Summit

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