Токаев и Путин провели брифинг для СМИ

По словам Токаева, итоги переговоров с Путиным подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России

Фото: пресс-служба президента РК

По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил символичность официального визита президента России, который проходит в преддверии 10-ой годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", – сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.

"Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. За последние 3 года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев. В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20 % больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс", – отметил президент.

Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации.

По словам лидера Казахстана, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.

Кроме того, главы государств обсудили сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, а также обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран.

Лидеры Казахстана и России подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Центральной темой XIX Форума стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам прошлого года увеличился на 24 %, достигнув 3,6 миллиарда долларов.

В рамках форума был подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями двух государств. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании в ходе переговоров ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других. По его словам, полноценная реализация этих договоренностей будет способствовать повышению качества жизни граждан и Казахстана, и России.

Отдельно глава государства остановился на дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных связей. Как было сказано в выступлении, эта комплексная работа включает проведение перекрестных дней культуры, сотрудничество в области искусства, образования и науки, расширение контактов творческой интеллигенции двух стран, а также сохранение общего исторического наследия. Стороны рассмотрели возможность взаимного открытия филиалов казахстанских и российских вузов.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике, а также отметили наличие взаимопонимания по вопросам сотрудничества в рамках основных международных организаций и интеграционных объединений.

"Мы признательны российской стороне за поддержку СВМДА, а также нашего председательства в ШОС. Мы едины во мнении, что поступательный прогресс нашего региона отвечает коренным интересам народов двух стран. Казахстан твердо придерживается своих международных обязательств и выступает за развитие взаимовыгодных отношений с заинтересованными государствами", – подытожил глава государства.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, итоги переговоров с президентом России подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и указал на перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

"Сегодняшние переговоры прошли действительно в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия. Важно, что в подписанном Совместном заявлении и принятом Плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства. Этому будут способствовать и заключенные здесь в эти дни межправительственные и межведомственные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества, причем по самым разным направлениям и в политике, и в области безопасности, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере. Результаты нашей совместной работы в ходе визита, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших народов", – сказал президент России.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд документов.