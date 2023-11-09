Ряд документов подписали Казахстан и Россия

По итогам переговоров главы РК и РФ Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;

2. План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:



1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан;

2. План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;

3. Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;

5. Соглашение об информационном партнерстве между «Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».