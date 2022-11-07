Токаев: Мы готовы защищать национальные интересы с более жестких позиций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о кибератаках на информационные системы Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В последние месяцы информационные системы нашего государства стали подвергаться кибератакам. Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации», – заявил глава государства.

«Мы готовы защищать нашу священную Независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция», – добавил президент.

Он отметил, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

«Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность», – резюмировал Токаев.