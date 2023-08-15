Токаев направил поздравления премьер-министру Индии

Глава государства направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления и наилучшие пожелания премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости Индии.

Отметив, что Казахстан и Индию долгие годы связывают отношения стратегического партнерства, президент выразил приверженность дальнейшему развитию многогранного взаимодействия в интересах двух стран.

Глава государства пожелал Нарендре Моди успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии – счастья и процветания.