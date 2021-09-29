Токаев назначил членов Центральной избирательной комиссии РК

Кадровые назначения
Указом Главы государства назначены члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Указом Главы государства:
Мустафина Сабила Сапаровна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Петров Константин Викторович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Сабила Мустафина родилась 9 ноября 1960 года в городе Ерементау Акмолинской области.
В 1982 году окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства», в 1990 году Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог.
Трудовая деятельность:
В 1982-1983 годы- старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки.
В 1983-1985 годы - преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института.
В 1985-1991 годы- первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК.
В 1991-1995 годы - секретарь ЦК ЛКСМ, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана.
В 1995-1996 годы - заместитель генерального директора ТОО «Айсар».
В 1996-1999 годы - консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С февраля 1999 по декабрь 2002 года - заведующая секретариатом министра Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан.
Затем до ноября 2003 года - заведующая секретариатом Премьер-министра Республики Казахстан.
По апрель 2004 года - государственный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан.
После до ноября 2004 года - главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.
До ноября 2006 года - заместитель акима г. Астаны.
До апреля 2008 года - заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
С апреля 2008 года до сентября 2016 года была акимом районов Сарыарка и Есиль Астаны.
Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
С 19 июля 2017 года была секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Константин Петров родился 18 июня 1969 года в городе Актюбинске.
В 1991 году окончил Актюбинский педагогический институт имени К. Жубанова.
Трудовая деятельность:
В 1991-2004 годы - учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы № 3 г. Актюбинска, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима города Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов.
С августа 2004 до апреля 2008 года - помощник акима Актюбинской области.
После до января 2009 года - начальник управления внутренней политики Актюбинской области.
До августа 2015 года - руководитель аппарата акима Актюбинской области.
Затем до сентября 2016 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
С 29 августа 2017 года был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Указом Главы государства:
Мустафина Сабила Сапаровна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
Петров Константин Викторович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Сабила Мустафина родилась 9 ноября 1960 года в городе Ерементау Акмолинской области.
В 1982 году окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства», в 1990 году Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог.
Трудовая деятельность:
В 1982-1983 годы- старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки.
В 1983-1985 годы - преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института.
В 1985-1991 годы- первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК.
В 1991-1995 годы - секретарь ЦК ЛКСМ, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана.
В 1995-1996 годы - заместитель генерального директора ТОО «Айсар».
В 1996-1999 годы - консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С февраля 1999 по декабрь 2002 года - заведующая секретариатом министра Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан.
Затем до ноября 2003 года - заведующая секретариатом Премьер-министра Республики Казахстан.
По апрель 2004 года - государственный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан.
После до ноября 2004 года - главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.
До ноября 2006 года - заместитель акима г. Астаны.
До апреля 2008 года - заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
С апреля 2008 года до сентября 2016 года была акимом районов Сарыарка и Есиль Астаны.
Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
С 19 июля 2017 года была секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Константин Петров родился 18 июня 1969 года в городе Актюбинске.
В 1991 году окончил Актюбинский педагогический институт имени К. Жубанова.
Трудовая деятельность:
В 1991-2004 годы - учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы № 3 г. Актюбинска, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима города Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов.
С августа 2004 до апреля 2008 года - помощник акима Актюбинской области.
После до января 2009 года - начальник управления внутренней политики Актюбинской области.
До августа 2015 года - руководитель аппарата акима Актюбинской области.
Затем до сентября 2016 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
С 29 августа 2017 года был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.