Кадровые назначения

Токаев назначил членов Центральной избирательной комиссии РК

Указом Главы государства назначены члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства:

Мустафина Сабила Сапаровна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Петров Константин Викторович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.


Сабила Мустафина родилась 9 ноября 1960 года в городе Ерементау Акмолинской области.

В 1982 году окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства», в 1990 году Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог.

Трудовая деятельность:

В 1982-1983 годы- старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки.

В 1983-1985 годы - преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института.

В 1985-1991 годы- первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК.

В 1991-1995 годы - секретарь ЦК ЛКСМ, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана.

В 1995-1996 годы - заместитель генерального директора ТОО «Айсар».

В 1996-1999 годы - консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С февраля 1999 по декабрь 2002 года - заведующая секретариатом министра Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан.

Затем до ноября 2003 года - заведующая секретариатом Премьер-министра Республики Казахстан.

По апрель 2004 года - государственный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан.

После до ноября 2004 года - главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан.

До ноября 2006 года - заместитель акима г. Астаны.

До апреля 2008 года - заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2008 года до сентября 2016 года была акимом районов Сарыарка и Есиль Астаны.

Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 19 июля 2017 года была секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.


Константин Петров родился 18 июня 1969 года в городе Актюбинске.

В 1991 году окончил Актюбинский педагогический институт имени К. Жубанова.

Трудовая деятельность:

В 1991-2004 годы - учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы № 3 г. Актюбинска, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима города Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов.

С августа 2004 до апреля 2008 года - помощник акима Актюбинской области.

После до января 2009 года - начальник управления внутренней политики Актюбинской области.

До августа 2015 года - руководитель аппарата акима Актюбинской области.

Затем до сентября 2016 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2016 года назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 29 августа 2017 года был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

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