Токаев назвал детские суициды трагедией для всех

Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев задуматься о теме детских суицидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Суициды в детской и подростковой среде – это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса", - сказал Токаев на августовском совещании педагогов в Нур-Султане.
Президент отметил, что детям необходимо прививать экологичное сознание, всячески развивать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы, как это делается в Северной Европе.
Также Глава государства призвал казахстанских родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на учителей.
Напомним, сегодня в столице РК началась ежегодная августовская конференция педагогических работников, на которую приехало свыше 2000 учителей Казахстана. На мероприятии с участием Президента намерены обсудить вопросы управления и изменения в сфере образования и науки.