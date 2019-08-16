Токаев назвал детские суициды трагедией для всех

Президент
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Айдана Демесинова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев задуматься о теме детских суицидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Суициды в детской и подростковой среде – это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса", - сказал Токаев на августовском совещании педагогов в Нур-Султане.

Президент отметил, что детям необходимо прививать экологичное сознание, всячески развивать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы, как это делается в Северной Европе.

Также Глава государства призвал казахстанских родителей не перекладывать ответственность за воспитание детей на учителей.

Напомним, сегодня в столице РК началась ежегодная августовская конференция педагогических работников, на которую приехало свыше 2000 учителей Казахстана. На мероприятии с участием Президента намерены обсудить вопросы управления и изменения в сфере образования и науки.

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