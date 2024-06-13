Токаев: Недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по туризму отдельно остановился на вопросе экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.
«В обществе формируется экологическая культура, но острых проблем все еще много. К сожалению, тех, кто загрязняет леса, берега рек и озер, не становится меньше. Для поддержания чистоты нам приходится организовывать специальные экологические мероприятия. Как известно, сейчас в стране проходит акция «Таза Қазақстан». Эффективность всей этой работы зависит, прежде всего, от сознательности людей. Важно повышать экологическую грамотность граждан», - сказал он.
Он поручил министерствам культуры, экологии и просвещения принять конкретные меры.
«В этой сфере не следует ограничиваться лишь просветительской работой. Необходимо создать все условия, чтобы любой гражданин мог свободно отдыхать на природе. Турист должен знать, где ему разрешено остановиться, и где он может развести костер. Поэтому в местах отдыха должна быть необходимая инфраструктура. Этим вопросом должны заниматься акиматы», – сказал глава государства.