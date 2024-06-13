Токаев: Недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по туризму отдельно остановился на вопросе экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.

«В обществе формируется экологическая культура, но острых проблем все еще много. К сожалению, тех, кто загрязняет леса, берега рек и озер, не становится меньше. Для поддержания чистоты нам приходится организовывать специальные экологические мероприятия. Как известно, сейчас в стране проходит акция «Таза Қазақстан». Эффективность всей этой работы зависит, прежде всего, от сознательности людей. Важно повышать экологическую грамотность граждан», - сказал он.

Он поручил министерствам культуры, экологии и просвещения принять конкретные меры.