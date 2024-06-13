Токаев: Недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма

Президент, Туризм, Таза Казахстан
108
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по туризму отдельно остановился на вопросе экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его словам, недопустимо наносить ущерб природе под предлогом развития туризма.

«В обществе формируется экологическая культура, но острых проблем все еще много. К сожалению, тех, кто загрязняет леса, берега рек и озер, не становится меньше. Для поддержания чистоты нам приходится организовывать специальные экологические мероприятия. Как известно, сейчас в стране проходит акция «Таза Қазақстан». Эффективность всей этой работы зависит, прежде всего, от сознательности людей. Важно повышать экологическую грамотность граждан», - сказал он.

Он поручил министерствам культуры, экологии и просвещения принять конкретные меры.

«В этой сфере не следует ограничиваться лишь просветительской работой. Необходимо создать все условия, чтобы любой гражданин мог свободно отдыхать на природе. Турист должен знать, где ему разрешено остановиться, и где он может развести костер. Поэтому в местах отдыха должна быть необходимая инфраструктура. Этим вопросом должны заниматься акиматы», – сказал глава государства.

 

#президент #туризм #экология #Таза Казахстан

Популярное

Все
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
В акимате определились с названием для нового района Астаны
Поэт от науки
Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Снимают не сглаз, а ответственность
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Глава государства раскритиковал планы правительства по разв…
Президент недоволен развитием курорта Бурабай
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
Экологический квест «Молодёжь за Таза Қазақстан!» провели в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]