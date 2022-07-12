Токаев подписал закон о развитии рынков страхования и ценных бумаг

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Закон предусматривает дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок страхования и ценных бумаг, а также сферу банковской деятельности. Законом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов.