Токаев посетил выставку сельхозпродукции в Сауранском районе

Сельское хозяйство , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Касым-Жомарт Токаев посетил выставку сельскохозяйственной продукции в Сауранском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент посетил выставку местных производителей сельскохозяйственной продукции, организованную в промышленном парке SPK TURKISTAN. На выставке был представлен широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной продукции, кондитерских изделий, а также плодоовощной продукции.

Глава государства был проинформирован об основных направлениях развития агропромышленного комплекса в регионе. В частности, здесь намерены сконцентрироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур, внедрении водосберегающих технологий, расширении теплиц и реализации инвестиционных проектов. К 2030 году в области будут внедрены водосберегающие технологии на 40% орошаемых земель и введены в эксплуатацию новые тепличные комплексы площадью 602 га. Кроме того, в ближайшие три года планируется реализовать 105 инвестиционных проектов, что обеспечит создание более 8 тысяч новых рабочих мест.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с предпринимателями перспективы повышения эффективности аграрной отрасли.

«Работа продвигается хорошо. Правительство окажет помощь региону. В целом, ситуация в области положительная. Аким справляется со своими задачами, работы не боится. Поэтому с оптимизмом смотрю на будущее региона. Желаю всем успехов», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность внедрения водосберегающих технологий.

 

#Токаев #выставка #сельское хозяйство #продукция

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