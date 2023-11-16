Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жителя страны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с достижением населения республики отметки в 20 млн человек, сообщает Kazpravda.kz .

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"Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", – написал президент на своей странице в X.