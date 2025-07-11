Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха с праздником Наадам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства пожелал монгольскому народу процветания и благополучия, отметив, что данный праздник, имеющий глубокую историю, прославляет ценности доброты и милосердия.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и стратегическом партнерстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.